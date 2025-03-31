На Госуслугах создано 7,7 тыс. черновиков заявлений в первые классы Ленобласти

1 апреля в 9:00 стартует прием документов для зачисления в первый класс школ Ленинградской области. Родителям, которые уже заполнили черновики на «Госуслугах», останется лишь отправить заявление.

За день до старта приёмной кампании Госуслуги пришлют дополнительное напоминание. Если есть льготы, при заполнении черновика можно дать согласие на автоматическую отправку заявления.

Напомним, с 1 апреля до 30 июня можно подать заявление, если ребенок живёт на закреплённой за школой территории или имеет льготы, с 6 июля по 5 сентября – в другую школу при наличии в ней свободных мест.

В прошлом году в первую волну записи на Госуслугах родители будущих первоклассников школ Ленинградской области направили 24,4 тыс. заявок, 73% из них – через Госуслуги.

Записать ребёнка в 1 класс: https://www.gosuslugi.ru/600426/1/form

Внедрение цифровых сервисов, которые делают жизнь россиян легче и удобнее – в числе ключевых приоритетов нацпроекта «Экономика данных».