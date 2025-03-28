Ленинградская область готовится к экзаменам

О процессе подготовки рассказала на заседании правительства председатель Комитета по общему и профессиональному образованию Вероника Реброва.

Помимо обязательных предметов (русский язык и математика), наибольшей популярностью у одиннадцатиклассников Ленинградской области пользуется обществознание – его выбрали 38,6% выпускников. Среди девятиклассников лидирует география, которой отдали предпочтение 53,1% учащихся.

Все 43 региональные площадки проведения экзаменов для 11 классов используют современные технологии ЕГЭ: передачу экзаменационных материалов в пункты через интернет, печать и сканирование заданий непосредственно в аудиториях, а также отправку материалов на обработку по защищённой сети связи. Площадки соответствуют всем требованиям процедуры: оснащены онлайн-видеонаблюдением, металлодетекторами и блокираторами сигналов мобильной связи.

Всего в Ленинградской области выпускные экзамены сдадут 25 268 юношей и девушек.