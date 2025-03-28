О ремонтах и стройках, поддержке учителей и детском отдыхе

Летние лагеря при школах

До окончания учебного года осталось совсем мало времени. Родители учеников младших классов в школах, где проводится ЕГЭ, не знают, куда пристроить ребенка на лето, хотя бы на июнь – в их школах нет летних оздоровительных лагерей дневного пребывания. Приобрести путевку в загородный лагерь для многих дорого. Да и не все дети готовы уехать в круглосуточный лагерь. Почему в соседних школах для детей из школ с ЕГЭ не формируют полноценные отряды, задали мы вопрос читателей «Гатчинской правды».

- Вопрос правильный. Открытие дополнительных отрядов в соседних школах комитетом образования прорабатывалось. По Гатчине эта норма составляет на один отряд 20–25 человек. Мы будем стараться по возможности создать дополнительные места для ребят, которые учатся в школах, где проводится ЕГЭ, и максимально обеспечить всех желающих дневным лагерем, – сказал Павел Иванов.

В летней оздоровительной кампании 2025 года в Гатчинском округе будут новшества. Как сообщил Павел Иванов, прорабатывается вопрос об открытии второй и третьей смены в детских лагерях на базе образовательных учреждений. Тогда у родителей появится возможность определиться, какая смена им удобнее.

- Не могу гарантировать, что это будет 100-процентно во всех школах: педагогам ведь тоже нужен отпуск, но в этом году вторую или третью смену мы откроем, – сказал Павел Иванов.

В случае если ребенку необходим отдых и оздоровление в летний период, следует обратиться с заявлением к директору общеобразовательного учреждения, где учится ребенок. Родителю будет оказана помощь в устройстве ребенка в детский оздоровительный лагерь дневного пребывания. Для консультации можно обращаться в комитет образования Гатчинского округа по телефону: 8(81371)90358.

Проезд школьников на автобусах

Еще один вопрос от наших читателей касался льготного проезда: «Многие школьники занимаются в учреждениях дополнительного образования. Могут ли они приобретать льготный проездной билет на автобусные маршруты по Гатчине? А если ребенок учится и живет в Новом Свете, а занимается в спортивной школе в Гатчине – у него есть возможность приобретения льготного проездного?»

Как пояснил Павел Иванов, в настоящее время полномочия администрации ограничиваются обеспечением транспортной доступности для детей, которые получают общее образование в муниципальных школах, подведомственных окружному комитету образования.

Бесплатные (льготные) проездные билеты выдаются для проезда на автобусных маршрутах по территории Гатчинского округа – от места жительства до места обучения и обратно. При соблюдении расстояний от места жительства до места обучения не менее 500 м. В условиях стесненной городской застройки и труднодоступной местности – 800 м, для сельских поселений – до 1 км.

Срок действия билета – с 1 сентября по 31 мая текущего года для обучающихся с 1-го по 8-й класс, 10-го класса и с 1 сентября по 30 июня текущего года для

обучающихся 9-х и 11-х классов.

Билет действует только во время учебного процесса. В выходные и праздничные дни, каникулярное время билеты не действительны.

Павел Иванов признал, что с точки зрения доступности дополнительного образования это может вызывать вопросы родителей.

- Мы услышали проблематику – вопрос актуален. Мы его дополнительно проработаем, и тогда сможем прокомментировать. Варианты решения есть, – считает Павел Иванов.

Стройки, пристройки и перестройки

Планы на ближайшую трехлетку по строительству, модернизации и ремонту в учреждениях образования обширные.

В текущем году планируется открытие новой школы на Аэродроме и ресурсного центра для детей с ОВЗ на площадке Гатчинской школы №5, а также строительство еще одного отдельно стоящего здания для детского сада №13 (на 90 мест), реновация старого здания и благоустройство территории.

Из переходящих объектов, рассчитанных на несколько лет, в планах – строительство в Коммунаре детского сада и спортшколы, строительство в детском лагере «Лесная сказка» нового спортивного объекта, проектирование новой школы на Хохловом поле в Гатчине и начало проектирования новой школы в д. Малое Верево.

В 2025 году начинается модернизация Кобринской школы. В следующем году – Коммунарской школы №1 и детского сада №23 в Гатчине. Еще через год модернизация ждет Большеколпанскую школу.

На очереди обновление школьных стадионов в Гатчинской школе №8, в Рождественской и Таицкой школах, а также полный ремонт пищеблока Пудостьской школы.

Кроме того, в 2025 году запланирован ремонт в Пригородной школе на сумму около 28 млн руб-лей. В результате будет выполнен капитальный ремонт спортивного зала и мягкой кровли над ним, построена игровая площадка, отремонтирован пищеблок и крыльцо, а также уложен проти-вопожарный линолеум в рекреациях третьего этажа.

На радость жителям Дивенской, их школа – филиал Рождественской школы – закрываться не будет, а будет поэтапно ремонтироваться. В 2024 году уже сделан ремонт входной группы, гардероба, кабинета на втором этаже. В 2025 году запланирован ремонт кровли.

Отдельно был поднят вопрос о восстановлении школьных тиров, которые необходимы для выполнения школьной программы «Основы безопасности и защиты Родины» и внеурочной деятельности. Процесс пошел – готовится проектно-сметная документация для ремонта тира Большеколпанской школы.

Ремонт в Высокоключевой школе

Строительная готовность Высокоключевой школы на 17 марта составляет 73%. Поставка оборудования выполнена в полном объеме, отметил Павел Иванов.

Полностью выполнены работы по замене и утеплению кровли, утеплению и ремонту фасада, устройству полов, устройству перегородок, отделке стен, установке окон.

Уже разработана проектно-сметная документация на комплексное благоустройство территории. У Высокоключевой школы будет новая спортивная площадка, дорожки и места отдыха. Благоустройство запланировано на май–июль. Окончание всех работ намечено на 31 июля 2025 года. Первого сентября школа распахнет свои двери для учеников.

Ремонт школы №4: контракт продлен

Затянувшийся ремонт Гатчинской школы №4 волнует и родителей, и педагогов.

Павел Викторович признал, что еще остаются проблемы с этим объектом. По муниципальному контракту, который был заключен еще в 2021 году, срок выполнения работ был не позднее 30 ноября 2023 года. В ходе производства работ были выявлены обстоятельства, которые повлияли на стоимость работ и продление срока их окончания по действующему муниципальному контракту до 31 июля 2025 года.

На сегодняшний момент новый подрядчик, который был определен в 2023 году, продолжает ремонтные работы в рамках муниципального контракта. Губернатор в прошлом году был на объекте, ставил задачи по ускорению темпов ремонта.

Отвечая на вопрос, смогут ли строители закончить работу раньше и будет ли школа открыта 1 сентября, Павел Иванов выразил осторожный оптимизм. По его словам, все надеются и стремятся к этому, трудностей с финансированием ремонта школы нет, проблемы связаны с согласованием и выполнением работ, так как здание является объектом культурного наследия, что накладывает много обязательств и ограничений.

Кадры решают всё

Учитывая, сколько учреждений образования будет построено и расширено, конечно же, Павла Викторовича спросили о привлечении и закреплении педагогических кадров.

Он рассказал о целом комплексе мер поддержки учителей, в том числе молодых, которые действуют уже несколько лет. По мнению журналистов, на данный момент этого не достаточно. Например, если разложить сумму единовременной выплаты молодым учителям на месяц, то это будет очень слабая поддержка.

Все надежды теперь на новую муниципальную программу «Гатчинский учитель», о которой говорят не один год. Когда она начнет работать?

- Я ее держал в руках. В апреле программа «Гатчинский учитель» будет на утверждении, потом ее опубликуют. Под нее написаны все соответствующие проекты. И уже в этом году предусмотрены новые меры поддержки, – сообщил Павел Иванов.

Татьяна Можаева