«Любовь моя театр!»

Если театр начинается с вешалки, то встреча с главным режиссером «Театр и К°» началась со столов, уставленных всевозможными яствами. Бутерброды, фрукты, печенье, конфеты, зефир. Гости спокойно рассаживались за длинные столы, пили чай, общались между собой и с непосредственным виновником тожества.

- Я хотел, чтобы всё было по-домашнему, непринужденно, как в одной большой семье. Ведь мы собрались говорить о самом главном, о любви, а любовь всей моей жизни – театр! Мне представляется, что домашнюю атмосферу нам создать удалось, - скажет Юрий Давыдкин сразу после встречи.

Маленькое, если не сказать крохотное пространство сцены, на которой происходило действо, как нельзя более способствовало тесному контакту главного режиссера и его актеров со зрителем.

- Юрий Иванович, во время спектаклей актерам приходится играть на расстоянии вытянутой руки от зрителей. С одной стороны, они как бы становятся участниками представления, возникают необходимые эмоции, но с другой, как же пресловутая «четвертая стена»? Ведь нужна определенная дистанция?

- Иногда приходится играть прямо на коленках у зрителей, - смеется собеседник. - Мы здесь с 2014 года и уже привыкли. А насчет «четвертой стены» … Театр – воплощенная условность. Всё немного не по-настоящему, кроме смеха и слез зрителей. Вот они должны быть неподдельными, искренними.

Театральная условность демонстрируется немедленно. Только что Юрий Давыдкин по-хозяйски хлопотал у двух больших чайников, помогая супруге и верной помощнице Светлане разливать кипяток по чашкам гостей, и вот он уже за небольшой ширмой.

Актриса театра Ольга Чернявская начинает вечер. Представляет актера, режиссера, театрального педагога, лауреата, список можно длить очень долго… Юрий Иванович как бы за кулисой, но виден всем. В этот момент и происходит то великое перевоплощение, на котором стоит театр. Под аплодисменты зала из-за импровизированной кулисы выходит уже не заботливый хозяин, близкий, «свой в доску» человек, а заслуженный славный юбиляр. Театральное волшебство случилось прямо на наших глазах.

Юрий Давыдкин коротко рассказывает свою биографию. Повествование подкрепляется ретроспективными фотографиями на большом экране. Прием не хитрый, но весьма действенный. Он создает глубину, расширяет пространство, будит воспоминания.

Вот фото совсем маленького Юрия.

- Видите, за моей спиной забор и некий пустырь. Пустырь весь усеян крестами и касками фашистов. Останки немцев перезахоронят в 1960-е, увезут в Германию, а на этом месте возникнет микрорайон Хохлово поле, - комментирует он.

Первое театральное потрясение юного Юрия Давыдкина - «Гамлет» с Владимиром Высоцким. К Высоцкому он до того относился с неким пренебрежением - блатная романтика, простенькие песни… И вот нашему герою удается попасть на спектакль театра «На Таганке». Ажиотаж огромный, такое событие нельзя пропустить.

- По сей день в памяти момент, когда Владимир Семенович выходит на авансцену с черепом бедного Йорика в руке. Монолог артиста, обращенный к партеру, глаза в глаза. «Вот вы всё стремитесь куда-то, перепрыгиваете друг через друга, идете по головам друзей, а конец всего этого – вот»! Партер молчит, галерка взрывается аплодисментами! С тех пор отношение к Владимиру Высоцкому изменилось на прямо противоположное. Восторг! - рассказывает Юрий Давыдкин.

Меняются фото, бегут года. Случаются волнительные моменты, когда присутствующие узнают на экране себя, друзей, коллег. Немолодые уже зрители приподнимаются с мест:

- Это спектакль в клубе при заводе «Гатчинсельмаш»! 1974 год! В первом ряду стоит Ира!

Живые воспоминания, радость узнавания. Полвека прошло между некоторыми фото, а как будто вчера...

Многие повороты судьбы и жизненные коллизии Юрия Давыдкина уже известны постоянным читателям нашей газеты, что позволило автору этих строк пошутить в ответ на вопрос героя торжества: «Как вам вечер?»

- Да вы просто пересказали содержание нашего недавнего большого интервью для «Гатчинской правды». Те, кто читает этот материал в интернете, ссылка на статью «Обыкновенное чудо Юрия Давыдкина» здесь: https://gtn-pravda.ru/2025/01/18/obiknovennoe-chudo-jurija-davidkina.html. Для остальных напомним, что она вышла в номере за 18 января 2025 года в рубрике «Люди и судьбы».

Актеры «Театр и К°» Ирина Карпова, Владимир Кошелев, Сергей Богмут и Андрей Аликин прочли отрывки из книг Юрия Давыдкина «По волнам моей памяти», первого и второго, дополненного изданий.

Поэт Аурелия Мидой вспомнила о знакомстве с главным виновником торжества, рассказала о многолетнем сотрудничестве с ним, прочла стихотворение Юрия Давыдкина «Если ты глаза закроешь» из цикла «Стихи для Господа моего, Иисуса Христа». Не будем забывать, что одна из многочисленных граней таланта организатора вечера – дар проповедника в Евангельской церкви «Милосердие».

Чуть позже речь зашла об организации в июне 1985 года первого Пушкинского праздника в Гатчине и, впоследствии, «Дней Куприна». На сцену Юрий Давыдкин пригласил Ольгу Игнатьевну Андриенко – неизменного соавтора сценариев ставших традиционными городских праздников. Она поделилась со зрителями воспоминаниями о тех прекрасных днях, прочла свои стихи. Немного грустные и смешные одновременно. Чистая импровизация, но импровизация на площадке «Театр и К°» только приветствуется.

Отрывки из спектаклей, снятых на видео, сменились живым исполнением Сергеем Богмутом, актёром, режиссером и театральным педагогом, отрывка из спектакля «Исповедь» по «Запискам сумасшедшего» Н.В. Гоголя. В какой-то момент творческий вечер Юрия Давыдкина грозил превратиться в бенефис одного актера Богмута, но необходимые пропорции всё же удалось соблюсти.

Юрий Давыдкин находился на импровизированной сцене почти два с половиной часа. Рассказывая о своих учителях и наставниках Аркадии Иосифовиче Кацмане, Георгии Александровиче Товстоногове, Юрий Иванович то и дело употреблял обороты: «абсолютно театральный человек», «он был плоть от плоти театра». Ровно такие же определения, безусловно, можно отнести и к самому герою воскресного театрального вечера. Он был абсолютно раскован, много шутил, иронизировал, в том числе и над собой.

Семейная, дружественная атмосфера не возникает сама по себе. Одна из главных заповедей театрального мастерства, ее объясняют будущим актерам и режиссерам еще в самом начале пути, гласит: «На сцену идут за удовольствием! Если для тебя каждый вызов на площадку сродни вызову к доске в школе, если главная мысль, - скорее бы кончилась репетиция, - родной мой, беги ты отсюда, пожалей свою молодую жизнь! Весь этот сумасшедший дом, именуемый Театром, имеет смысл только тогда, когда тебе на сцене интересно, радостно…».

И люди на сцене Дома молодежи и многочисленные зрители вечером 30 марта получили огромное удовольствие от всего происходящего действия. Ведь оно было основано на любви, великой любви к театру!

Андрей Павленко