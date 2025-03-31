Врачи рассказали, как распознать укус клеща

Укус клеща часто проходит незаметно для человека, говорит медицинский консультант лаборатории Lab4U, кандидат медицинских наук Екатерина Гергесова. Она пояснила, что эти паразиты впрыскивают в кожу обезболивающее вещество, из-за чего жертва не чувствует ни самого укуса, ни даже присутствия клеща на теле. Кроме того, их передвижение по коже часто тоже неощутимо. Клещ может спокойно питаться кровью несколько дней, оставаясь незамеченным. За это время он успевает передать опасные инфекции.

По словам врача-терапевта сервиса "Виртуальная клиника" компании "Ингосстрах" Александра Потиевского, клещей трудно заметить еще и потому, что они часто выбирают для укуса нежную кожу в укромных складках тела.

Бывает и такое, что клещ отпал, но успел укусить человека. В этом случае, отмечает врач-токсиколог ICDMC Михаил Кутушов, в месте укуса остается небольшое красное пятно. В центре него может быть видна небольшая черная точка - это место, где клещ присосался к коже. Иногда на месте укуса появляется небольшой отек или припухлость. Однако следует помнить, что укус клеща может выглядеть по-разному в зависимости от индивидуальных особенностей организма и реакции на слюну насекомого, предупредил врач.

В случаях если укус находится на сложно доступных участках, например, в области паховых, заушных или подколенной складок, он может какое-то время оставаться незамеченным. Тем не менее практически всегда человек начинает испытывать зуд и чувство распирания в этих областях, обратил внимание врач-терапевт Поликлиника.ру Антон Любимов. Он также подчеркнул, что человек может долгое время не испытывать плохого самочувствия, если клещ был инфицированным. Первые симптомы могут появиться через неделю и даже позже. Обычно начинается ломота в теле и поднимается температура.

Если клещ был заражен, то и место укуса тоже постепенно начинает меняться, говорит эксперт Гергесова. Например, пятно может увеличиться, образуя красное кольцо с более светлым или синеватым центром. Это характерный признак болезни Лайма, говорит она. В числе других симптомов она назвала сильную головную боль, слабость, сонливость, кожные высыпания, увеличение и болезненность лимфоузлов, одышку, тошноту и рвоту. Со временем могут появиться более тяжелые симптомы, связанные с конкретной инфекцией.

Токсиколог Кутушов уточнил, что в числе опасных заболеваний, которыми можно заразиться от клещей, - клещевой энцефалит. Это вирусное заболевание, поражающее нервную систему. Оно может привести к тяжелым последствиям, таким как паралич, инвалидность и даже смерть. Боррелиоз (болезнь Лайма) - это бактериальная инфекция, которая может поражать различные органы и системы организма, включая кожу, суставы, нервную систему и сердце. Эрлихиоз и анаплазмоз - тоже бактериальные инфекции, которые вызывают лихорадку, головную боль, мышечные боли и другие симптомы, похожие на грипп. Туляремия - это бактериальная инфекция, которая может поражать кожу, лимфатические узлы, глаза и легкие.

Клещи могут переносить много разных инфекций, которые тяжелее всего протекают у пациентов с ослабленным иммунитетом в том числе - у пожилых людей, предупредила фельдшер, управляющая сети пансионатов для пожилых людей "Теплые беседы" Наталья Балан. При этом, для защиты от клещевого энцефалита рекомендуется проводить специфическую вакцинацию еще зимой, минимум за месяц до сезона активности клещей, говорит Директор департамента молекулярно-генетических исследований медицинской компании "ЛабКвест" Ольга Шипулина. Что касается других заболеваний, то тут помогает только неспецифическая профилактика. В первую очередь важно использовать специализированные репелленты, предназначенные именно для защиты от клещей. Также необходимо позаботиться о питомцах, выбрав для них ошейники и средства против паразитов.

Эксперты пояснили, что если удалось обнаружить на теле присосавшегося клеща, то его следует аккуратно удалить. Лучше всего обратиться в травмпункт. Если это приходится делать самостоятельно - ни в коем случае нельзя пытаться раздавить, прижечь или заливать паразита маслом, лаком для ногтей или горючими жидкостями - это лишь увеличивает риск заражения, говорит Шипулина. Извлеченного клеща, по ее словам, рекомендуется сохранить живым и передать в лабораторию на анализ, так как это поможет определить, инфицирован ли он. Важно, чтобы лабораторное исследование проводилось не более суток, чтобы в случае наличия инфекции в клеще вовремя начать терапию. Если голова клеща оторвалась, не стоит пытаться ее удалить самостоятельно - достаточно обработать место укуса антисептиком и дождаться, пока она выйдет сама.

Эксперт обратила внимание, что по внешнему виду нельзя определить, заражен клещ или нет.

Между тем

Сезон активности клещей в средне полосе уже начался, отмечает врач-терапевт "Олимп Клиник МАРС" Варвара Мареева. В этом году - раньше обычного. По ее словам, это связано с теплой и малоснежной зимой, что создало благоприятные условия для раннего пробуждения паразитов. Она напомнила, что клещи становятся активными при температуре от +4 C и выше, а традиционно пик их активности приходится на апрель-июнь и август-сентябрь.

При этом клещи обычно обитают в лиственных и смешанных лесах, чаще всего - в высокой траве или на кустарниках на высоте от 25 см до 1.5 метров, говорит врач Любимов. Если дачный участок не обрабатывается и не очищается, то клещи могут быть и на нем.

По данным специалистов Страхового Дома ВСК, чаще всего жертвами клещей становятся мужчины. Более трети всех случаев нападения клещей зафиксированы среди граждан в возрасте 60 лет и более, половина приходится на тех, кому от 18 до 59 лет, в 15% случаях - страдают дети.

Лидерами по обращаемости из-за укуса клещей в 2024 году стали Алтайский край и Республика Алтай, Курганская, Томская и Кировская области и Республика Удмуртия. Также в рейтинг самых эндемичных регионов вошли Кемеровская, Челябинская, Ярославская и Новосибирская области и Красноярский край.

Елена Манукиян, «Российская газета»

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