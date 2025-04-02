Усадьба «Приютино» готовится к реставрации
Ленинградская область планирует начать масштабную реставрацию исторической усадьбы Приютино во Всеволожске. Расположенные здесь музей и парк на время ремонта полностью закрывать не будут.
Проект сохранит весь ансамбль: главный дом, исторические флигели, парк с многовековыми деревьями.
«Приютино – объект культурного наследия федерального значения, его реставрация имеет особое значение для Ленобласти. До 8 апреля проходит конкурс на разработку научно-проектной документации, заключение контракта планируется в конце апреля. Реставрационные работы будут проводиться поэтапно, нам важно, чтобы музей и парк не закрывались полностью и были доступны для посетителей», — подчеркнул зампред областного правительства Владимир Цой.
Сейчас в музее представлены предметы быта XIX века, личные вещи семьи Олениных, произведения живописи и графики, проводятся театральные постановки, концерты и образовательные программы.
Усадьба известна как место, которое также посещали Александр Грибоедов, Иван Крылов, Карл Брюллов и другие деятели культуры.