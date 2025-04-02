Мастер-класс по управлению БПЛА в Бегуницком техникуме

На мероприятии присутствовали: секретарь Волосовского местного отделения партии, депутат Законодательного собрания Ленобласти Марина Левченко, руководители Бегуницкого и Сабского сельских поселений Андрей Минюк и Дмитрий Шубин, депутат Совета депутатов Волосовского поселения Юлия Гомозова, и.о руководителя Ленинградского отделения Молодой Гвардии «Единой России», секретарь по работе с молодежными организациями Владислав Ткаченко, куратор Федерального образовательного проекта «ПолитЗавод» в Ленинградской области Николай Рубан, директор Бегуницкого агротехнологического техникума Наталья Романова, представитель Ассоциации ветеранов СВО в Волосовском районе Игорь Федоровский, ветеран СВО Антон Кочнев, преподаватели и студенты Бегуницкого агротехнологического техникума, а также активисты «Движения Первых» Волосовской школы №1.

В рамках данного проекта учащиеся приобрели навыки управления БПЛА, а также сбора и разбора автомата. Молодежь проявила большую заинтересованность в подобных инициативах. Также программа была дополнена лекциями от участника специальной военной операции, что дало ребятам уникальную возможность получить ценный опыт и знания от профессионала.

«В этом проекте студенты будут осваивать управление квадрокоптерами, с которыми они встречаются впервые. С одной стороны, это хорошо, а с другой — важно, чтобы они ознакомились с этой технологией и увидели, как их более опытные коллеги управляют дронами, которые потом применяются, в том числе на поле боя специальной военной операции. Важно, чтобы молодежь, участвуя в таких инициативах, вдохновлялась примерами старших и понимала значимость своего вклада. Патриотическое воспитание всегда играло ключевую роль в Народной программе партии «Единая Россия», и мы видим, что молодежь активно откликается на эти ценности. Общение с молодыми людьми в таком прикладном формате позволяет более эффективно донести до них идеи патриотизма. Необходимо, чтобы они не просто слышали о патриотизме, но и могли увидеть его применение в жизни», — прокомментировала Марина Левченко.

Такие мероприятия Молодая Гвардия «Единой России» уже провела во Всеволожском, Выборгском и Волховском районах. В планах - охватить все районы области.

«Команда МГЕР уже неоднократно говорила о том, что проект «Наставник Z» разработан с целью создания диалога между поколениями и передачи ценностей и опыта участников СВО ленинградской молодежи. Эта инициатива реализуется по всей стране. Вместе с нами ветераны СВО занимаются патриотическим воспитанием подрастающего поколения, в том числе старшеклассников и студентов. На постоянной основе мы посещаем школы и проводим лекции по медицине и военному делу, а также даем мастер-класс по управлению БПЛА. Помимо этого, «Наставник Z» направлен на поддержку социальных инициатив участников СВО, предоставляя им платформу для реализации своих проектов и становления лидерами общественного мнения. Таким образом мы, МГЕР, сегодня одним проектом решаем несколько актуальнейших государственных задач и задач молодежной политики», — прокомментировал Владислав Ткаченко.

Студенты начали активное участие в проекте, стремясь развивать не только собственные навыки, но и внести вклад в прогресс своего региона и страны в целом.

«Запуск ПолитЗавода в Ленинградской области — это важный шаг к созданию условий для образования и развития амбициозной молодежи. Учащиеся техникума получают шанс не только улучшить свои знания, но и активно участвовать в процессе изменений», — прокомментировал Николай Рубан.

По завершению мероприятия участникам были вручены заслуженные награды.