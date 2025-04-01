Лучший способ оставаться здоровым – своевременное прохождение диспансеризации и профилактических медицинских осмотров!

"Профилактика и ранняя диагностика – лучшее оружие в борьбе с тяжёлыми и хроническими заболеваниями. В случае выявления заболевания на ранних стадиях многократно возрастают шансы победить болезнь или держать ее под контролем, максимально продлив жизнь пациента и сохранив ее качество. Радует тенденция все более ответственного отношения к своему здоровью со стороны жителей Ленобласти: за 2024 год профосмотры и диспансеризацию (углубленную, репродуктивного здоровья и др.) прошли 1 490 798 жителей Ленобласти, это более 70% населения региона", - прокомментировал Александр Жарков, глава Комитета по здравоохранению Ленинградской области.

Записаться на диспансеризацию или профилактический медицинский осмотр можно на портале "Госуслуги", по телефону медицинской организации или обратившись в ближайший ФАП, амбулаторию, поликлинику. Для прохождения профилактических мероприятий понадобится только паспорт гражданина РФ и полис ОМС.