«Итоги 2025. 10 шагов к мечте»

15 апреля в городе Тосно на производственной площадке ООО «Тосно» (бывший завод Caterpillar) состоялось внеочередное расширенное заседание Законодательного собрания Ленинградской области. С ежегодным отчётом о результатах деятельности Правительства в 2025 году, в том числе по вопросам, поставленным областным парламентом, выступил губернатор Александр Дрозденко.

Выбор промышленной площадки для отчёта символичен: он подчёркивает курс «Команды47» на развитие реального сектора экономики, импортозамещение и создание высокотехнологичных рабочих мест. До начала заседания глава региона ознакомился с новым производством дорожно-строительной и горнодобывающей техники и дал официальный старт его работе.

Открывая выступление, Александр Дрозденко обозначил главные вызовы, с которыми регион столкнулся в 2025 году. Особое внимание он уделил вопросам безопасности, учитывая геополитическое положение Ленинградской области.

«Наш регион имеет самую протяжённую границу со странами недружественного блока НАТО. Но с недавнего времени наш регион стал не только приграничным, но и прифронтовым. По итогам первого квартала 2026 года в небе над Ленинградской областью сбито 243 БПЛА враждебной страны. Беспилотники прилетали к нам с целью нанести ущерб экономике, нашим предприятиям, нашим портовым мощностям. Но не только. Одной из задач таких атак было посеять панику», – подчеркнул Александр Дрозденко.

В условиях современных угроз регион не имеет права бездействовать. Порядка 5,8 млрд рублей было направлено на реализацию программы «Безопасность Ленинградской области» в прошлом году, что вдвое выше суммы 2022 года.

С начала СВО на поддержку воинских частей выделили 2,9 млрд рублей, из них 1,3 миллиарда – из бюджетов муниципалитетов. Одним из ключевых направлений стало формирование «народного ВПК» и запуск собственного производства беспилотников.

В регионе действует более 95 мер поддержки участников СВО и их семей. Объём социальной помощи с 2022 года вырос в 10 раз – с 1,4 до 14,1 млрд рублей. Региональная выплата при заключении контракта достигла 2,15 млн рублей (с учётом федеральной объём выплаты может доходить до 4,5 млн). Созданный на базе Мультицентра социальной и трудовой интеграции Кластер комплексного сопровождения и реабилитации участников СВО предоставляет ветеранам боевых действий полный комплекс услуг для возвращения к активной и достойной жизни: от протезирования, медицинской и социальной реабилитации до трудоустройства и комфортного проживания.

С 2025 года в регионе работает программа «Бизнес Героев 47», в рамках которой проходит обучение предпринимательству для участников СВО: обучено 123 человека, 35 открыли своё дело, выдано 28 грантов на сумму свыше 20 млн рублей.

Экономика и бюджет. Расходы областного бюджета в 2025 году превысили 300 млрд рублей – рекордный показатель. Госдолг остаётся на низком уровне, коммерческих кредитов нет. Объём инвестиций достиг 1,6 трлн рублей (рост в 2,6 раза за пять лет), создано более 21 тысяч рабочих мест. При этом бюджет сохраняет свою социальную направленность.

«Нам уже на протяжении двух десятилетий удается сохранять социальную направленность бюджета: из более чем 300 миллиардов рублей 180 миллиардов – это социально-культурная сфера, включая социальную политику, образование, здравоохранение, культуру, физкультуру и спорт», – подчеркнул Александр Дрозденко.

Средняя зарплата в регионе составила 94,3 тыс. рублей (+16,3% к уровню 2024 года), реальные доходы выросли почти на 10% (3-й результат в России). Безработица – 0,2%, уровень бедности достиг минимума за 30 лет – 5,2%. Введено 4,2 млн кв. метров жилья.

Социальная политика и демография. Демографическая политика остается главным приоритетом Правительства Ленинградской области: поддержка семей подкрепляется реальными деньгами и новыми инструментами. Только на помощь семьям с детьми выделено 18,2 млрд рублей (+18%). Программа «Ленинградское долголетие» охватила почти 250 тыс. пенсионеров (62% от общего числа). В 2025 году многодетным семьям предоставлено 1659 земельных участков – в 2,9 раза больше, чем годом ранее. С 2026 года «земельный капитал» увеличен до 450 тыс. рублей, рассматривается возможность его повышения до 900 тысяч.

Образование и кадры. Открыто 7 новых школ, рассчитанных более чем на 6 тысяч учеников, создано свыше 3,7 тыс. мест в детских садах. Количество бюджетных мест в системе среднего профессионального образования увеличено почти до 8 тысяч, введены специальности по эксплуатации беспилотных систем и пожарной безопасности. Сформировано 5 отраслевых кластеров СПО.

Здравоохранение. Привлечено 413 медицинских специалистов (267 врачей), удвоено финансирование программы «Земский доктор». 50 медиков получили служебное жильё. Введены поликлиника в Кировске, амбулаторный комплекс в Тельмана, центр протезирования во Всеволожске и центр реабилитации в Коммунаре. Цифровая зрелость здравоохранения достигла 98%. Поставлена задача к 2030 году достичь продолжительности жизни 78,6 лет.

Дороги и транспорт. Отремонтировано более 400 км дорог, поставлена задача с 2027 года выйти на 500 км ежегодно. Обустроено 227 остановок, более 1200 автобусов переведены на газомоторное топливо. Продолжается работа над разгрузкой транспортных узлов в Мурино, Буграх и строительством виадука в Гатчине.

Туризм и АПК. Регион принимает почти 9 млн туристов ежегодно. В программу «Крутая Локация» вошли 13 компаний. Поддержка АПК превысила 7 млрд рублей – это рекордный показатель.

Задачи на будущее

Среди приоритетов, обозначенных главой региона: снижение уровня бедности, полный охват мерами нацпроекта «Семья», ликвидация очереди на земельные участки для льготных категорий, переход на переработку всех ТКО к 2027 году, завершение реформы местного самоуправления в 2028 году, перевод социальных услуг в электронный формат.

«Мы должны смотреть за горизонт, как бы нам трудно ни было. Уверен, что нам всё по плечу», – подчеркнул Александр Дрозденко.

Пресс-служба Законодательного собрания Ленинградской области

Фото Сергея Вдовина