МФЦ Ленобласти помогут участникам СВО оформить заявку на санаторное лечение

Новая мера социальной поддержки доступна гражданам в любом филиале, отделе или удаленном рабочем месте (УРМ, ТОСП) МФЦ Ленинградской области. Заявителям необходимо предоставить паспорт гражданина РФ и медицинские документы. В частности, для оформления путевки на санаторно-курортное лечение потребуется справка по форме 070/у, для медицинской реабилитации - направление по форме 057/у-04.

Если медицинские документы отсутствуют, то необходимо будет оформить согласие на передачу медицинских документов из медицинской организации, в которой проходит лечение или состоит под диспансерным наблюдением участник СВО, в Отделение СФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

После рассмотрения заявления Отделение СФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области по электронной почте или почтовым отправлением направить гражданину уведомление о вынесенном решении.

Продолжительность санаторно-курортного лечения — до 21 дня. Получить санаторно-курортное лечение в центрах реабилитации СФР можно 1 раз в год.

Подробнее о новой услуге – на сайте МФЦ.

Кроме того, с 1 марта 2025 года заявление можно подать через портал Госуслуг, что сделает процесс взаимодействия граждан с государством еще более удобным.