Ленобласть продвигает выездные регистрации браков

Ответственными за достижение результата станет управление ЗАГС и культурный блок правительства. Им предстоит подобрать интересные живописные и исторические локации для организации выездных регистраций браков в Ленобласти; проработать сценарии выездных регистраций; разработать подарок новобрачным от Ленинградской области; уже в этом году 30% от общего количества регистраций должны стать выездными.

Условия для регистрации браков без выезда тоже будут совершенствоваться.

«Мы подготовим к осени программу строительства новых дворцов бракосочетаний, именно дворцов, особенно в столицах районов. И, конечно, реновация красивых Дворцов бракосочетаний и ЗАГСов, которые находятся в исторических зданиях. Первая ласточка – Выборг. Проект уже прошел экспертизу и в этом году мы выделили деньги на серьезную реставрацию», — отметил Александр Дрозденко.