В развитии транспортной отрасли Ленобласть впереди всех регионов

В мероприятии приняли участие представители областной администрации, председатель постоянной комиссии Заксобрания Ленобласти по строительству, транспорту, связи и дорожному хозяйству Андрей Лебедев, депутаты-члены постоянной комиссии Анна Хмелева и Андрей Гусев, представители Политехнического и Горного университетов.

С приветственным словом к участникам совещания обратился председатель комитета Ленинградской области по транспорту Михаил Присяжнюк. Он отметил, что в Политехническом и Горном университетах Санкт-Петербурга очень сильные транспортные направления, на которых готовят высококлассных специалистов. Говоря о ходе реализации транспортной реформы, он подчеркнул, что несмотря на то, что она в Ленинградской области началась с 1 января 2025 года готовиться к изменениям в 47 регионе начали ещё год назад: разработали дорожные карты, проводили конкурсы на закупку автобусов, заменяли подвижной состав. В целом вопросы, связанные с этой отраслью, решаются в регионе уже давно и вполне успешно. Михаил Присяжнюк с гордостью заявил:

- Мы по многим направлениям – впереди всей страны, в том числе, по развитию внутренних водных путей, которых мы больше всех из регионов строим. По системе «Говорящий город» пока мы – пилотный регион. Но у нас эта система во многих автобусах уже работает, и маломобильные категории граждан могут ею воспользоваться. Большое внимание уделяется качеству подвижного состава. В прошлом году от нас в Минтранс была самая большая заявка на его обновление – больше 450 единиц!

Он выделил некоторые важные показатели, которых удалось добиться на сегодняшний день:

На региональные маршруты вышли почти 500 новых автобусов, оснащённых валидаторами и кондиционерами.

Количество автобусных рейсов на региональных маршрутах за первые 10 дней 2025 года выросло с 4,5 тысячи до почти 6 тысяч в день.

Муниципалитетам предписано произвести реформу на 90 внутренних маршрутах самостоятельно по аналогии с региональной.

На некоторых маршрутах действует зональная система тарификации, предполагающая прикладывание проездной или банковской карты к валидатору и на входе, и на выходе.

Но основной показатель проделанной работы – значительное сокращение количества обращений жителей Ленобласти (почти в 10 раз). Зарплаты водителей на части маршрутов выше, чем средняя по Ленобласти. Это порядка 150-160 тысяч рублей с учетом переработок.

При этом глава Комтранса Ленобласти сообщил, что остаются вопросы с навигационной системой на некоторых маршрутах, которые приводят к сбою валидаторов и переплатам пассажиров. Несмотря на высокие зарплаты, сохраняется нехватка водителей, поэтому губернатор Ленобласти поручил разработать дополнительные меры привлечения водительских кадров.

В дальнейшем планируется ввести рейтинги перевозчиков, которые будут влиять на возможность получения госзаказов и условия их выполнения. Профессор кафедры Транспортно-технических процессов и машин Санкт-Петербургского Горного университета Равилл Сафиуллин рассказал о разработке критериев оценки перевозчиков и алгоритма присвоения названий остановочным пунктам.

Президент ООО «Говорящий город» Мария Ромашова рассказала, как с помощью системы «Говорящий город» могут самостоятельно передвигаться в городской среде: незрячие и слабовидящие, люди с нарушением опорно-двигательного аппарата, в том числе инвалиды на колясках; пожилые люди, представители других маломобильных групп населения. Она подчеркнула, что Всероссийское общество слепых признает эффективность данного оборудования.

Для комфорта маломобильных граждан и тех, кто имеет проблемы со зрением, было принято решение внедрить в Ленобласти систему «Говорящий город». Комитетом по транспорту совместно со Всероссийским обществом слепых был проработан ряд маршрутов (порядка 20-ти), которые пользуются наибольшим спросом у людей, имеющих проблемы со зрением. В настоящее время на части маршрутов система уже работает, она сообщает о маршруте, остановках и дверях, а также предупреждает водителя о пассажире с особыми потребностями. Также идет монтаж оставшегося оборудования для запуска в ближайшее время.

Андрей Лебедев по итогам мероприятия отметил, что оно прошло в хорошем рабочем режиме. Дороги и транспорт – это важные связующие звенья всей страны, тем более они особо значимы для Ленинградской области.

- Депутаты Заксобрания регулярно взаимодействуют с комитетами по транспорту и по дорожному хозяйству по профильным вопросам. Совместными усилиями законодательной и исполнительной власти постоянно совершенствуется законодательство, направленное на развитие дорожной отрасли и транспортной инфраструктуры, на обеспечение безопасности на дорогах и в транспорте. Например, на последнем пленарном заседании ЗакСа были приняты изменения в областной закон «Об административных правонарушениях», которые закрепляют ответственность за нарушение требований по обеспечению исправной работы оборудования для перевозки пассажиров с инвалидностью, а также системы контроля температуры воздуха, электронного информационного табло и валидаторов. А в прошлом году была установлена административная ответственность в виде штрафа для граждан за безбилетный проезд и провоз багажа и ручной клади без оплаты, а также за неправомерное использование льготной персонифицированной карты для проезда. Оба закона были приняты по инициативе депутатов областного парламента, - подчеркнул Андрей Лебедев.

Ольга Матвеева, пресс-служба Законодательного собрания Ленинградской области