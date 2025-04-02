Стартует IX Международный фотоконкурс «Русская цивилизация»

Конкурс проходит в рамках государственной программы «Реализация государственной национальной политики» и направлен на гармонизацию межнациональных отношений, поддержку этнокультурного развития народов России, а также привлечение внимания к традициям русской культуры.

К участию в масштабном творческом проекте приглашаются как профессиональные фотографы, так и фотолюбители в возрасте от 18 лет.

Конкурсные номинации:

«Уникальная природа» – фотографии, отражающие неповторимые пейзажи и дикую природу России;

«Лица и поколения» – портретные работы, раскрывающие уникальный национальный характер жителей страны;

«Традиции большой страны» – фотографии, показывающие самобытность традиций и обрядов народов России;

«Архитектура и скульптура» - снимки архитектурных сооружений и памятников, отражающих историческое и культурное наследие России;

«Духовные скрепы» – фотографии духовных и религиозных объектов, передающие глубину русской духовности;

«Семейные ценности» – фотографии, демонстрирующие традиции и устои семейной жизни;

«Многодетная семья России» – фотоработы, показывающие многообразие и традиции многодетных семей;

«Мир. Созидание. Жизнь» – работы, повествующие о жизни на территориях, вернувшихся в состав России.

В каждой номинации участники могут представить до 5 фотографий, созданных не ранее 2018 года. Среди критерий оценки фоторабот – оригинальность идеи, художественный уровень, мастерство исполнения и соответствие тематике.

Жюри конкурса, в состав которого входят признанные российские и международные эксперты в области фотографии, культуры и искусства, определяет победителей в каждой номинации. Кроме того, решением жюри учреждается Гран-при фотоконкурса. А по итогам голосования посетителей на сайте конкурса будет выбран победитель в специальной номинации «Приз зрительских симпатий»

Награждение победителей состоится в Москве в преддверии Дня народного единства.

Подробная информация на официальном сайте конкурса: https://rucivilization.ru/