Стартует IX Международный фотоконкурс «Русская цивилизация»
Федеральное агентство по делам национальностей объявляет о старте IX Международного фотоконкурса «Русская цивилизация». Прием конкурсных работ проводится с 12 июня по 5 октября 2025 года.
Конкурс проходит в рамках государственной программы «Реализация государственной национальной политики» и направлен на гармонизацию межнациональных отношений, поддержку этнокультурного развития народов России, а также привлечение внимания к традициям русской культуры.
К участию в масштабном творческом проекте приглашаются как профессиональные фотографы, так и фотолюбители в возрасте от 18 лет.
Конкурсные номинации:
- «Уникальная природа» – фотографии, отражающие неповторимые пейзажи и дикую природу России;
- «Лица и поколения» – портретные работы, раскрывающие уникальный национальный характер жителей страны;
- «Традиции большой страны» – фотографии, показывающие самобытность традиций и обрядов народов России;
- «Архитектура и скульптура» - снимки архитектурных сооружений и памятников, отражающих историческое и культурное наследие России;
- «Духовные скрепы» – фотографии духовных и религиозных объектов, передающие глубину русской духовности;
- «Семейные ценности» – фотографии, демонстрирующие традиции и устои семейной жизни;
- «Многодетная семья России» – фотоработы, показывающие многообразие и традиции многодетных семей;
- «Мир. Созидание. Жизнь» – работы, повествующие о жизни на территориях, вернувшихся в состав России.
В каждой номинации участники могут представить до 5 фотографий, созданных не ранее 2018 года. Среди критерий оценки фоторабот – оригинальность идеи, художественный уровень, мастерство исполнения и соответствие тематике.
Жюри конкурса, в состав которого входят признанные российские и международные эксперты в области фотографии, культуры и искусства, определяет победителей в каждой номинации. Кроме того, решением жюри учреждается Гран-при фотоконкурса. А по итогам голосования посетителей на сайте конкурса будет выбран победитель в специальной номинации «Приз зрительских симпатий»
Награждение победителей состоится в Москве в преддверии Дня народного единства.
Подробная информация на официальном сайте конкурса: https://rucivilization.ru/