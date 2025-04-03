Система образования Ленинградской области получила высокую оценку

Среди них:

- Качество среднего профессионального образования

- Уровень «текучки» педагогических кадров

- Использование на школьных уроках специального оборудования и инвентаря

- Доля школьников, учащихся в первую смену

- Доля детей от 1.5 до 7 лет посещающих дошкольные образовательные учреждения

- Доля родительских расходов на покупку учебных материалов для занятий в школе в среднедушевых доходах населения.

«Качественное образование – залог стабильного будущего для региона. Мы стремимся к созданию комфортных условий труда для педагогов и обеспечиваем 99% школьников возможность учиться в первую смену. Будем продолжать работу, чтобы на следующий год в этих показателях вновь была положительная динамика», — отметил заместитель председателя Правительства Ленинградской области по социальным вопросам Николай Емельянов.

Рейтинг качества жизни от Агентства стратегических инициатив (АСИ) — это инструмент для оценки усилий региональных властей в создании комфортной среды для граждан. Он формируется с 2021 года в рамках Национальной социальной инициативы (НСИ) и охватывает 10 ключевых сфер, включая медицину, образование, безопасность, жильё, экологию и возможности для работы.