Развитие системы поддержки ветеранов СВО обсудили в Москве

Мероприятие прошло 3 апреля в Национальном центре «Россия». С этого момента в Ленинградской области филиалу фонда удалось помочь решить свыше 24 тысяч вопросов, поступивших от семи тысяч человек.

Статс-секретарь – заместитель Министра обороны РФ, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева отметила, что фонд дал импульс развитию многих отраслей и способствовал формированию системы социального сопровождения ветеранов СВО на основе тесного межведомственного взаимодействия.

«Фонд «Защитники Отечества» был создан Президентом России Владимиром Путиным ровно два года назад. За это время мы обрели бесценный опыт, который дал импульс развитию многих сфер: экономики, производства, комплексных услуг, медицины, технологий. Главный результат работы фонда «Защитники Отечества» – создание системы социального сопровождения героев, в основе которой лежит тесное межведомственное взаимодействие. В стране фактически создается новая система государственной поддержки, включающая в том числе реабилитацию и ресоциализацию героев. Все это вывело помощь нашим ветеранам и их близким на новый уровень. Добиться этого мы смогли только благодаря объединению усилий государственных институтов: активно подключились Администрация Президента, Правительство России и профильные министерства. Работа фонда «Защитники Отечества» будет продолжаться. Государство взяло на себя обязательства заботиться о тех, кто встал на защиту Родины, и это полномасштабная государственная политика на годы вперед», – заявила Анна Цивилева.

После приветствия председателя фонда и просмотра ролика, посвященного итогам двухлетней работы организации, участники мероприятия обсудили ключевые направления поддержки ветеранов СВО и членов их семей, а также предложения по развитию системы реабилитации и ресоциализации ветеранов.

На круглом столе выступили представители федеральных министерств и ведомств:

заместитель Председателя Правительства РФ, заместитель главы Наблюдательного совета фонда Татьяна Голикова;

руководитель Федерального казначейства, заместитель председателя Попечительского совета фонда Роман Артюхин;

губернатор Астраханской области, председатель Комиссии Государственного совета Российской Федерации по вопросам поддержки ветеранов боевых действий – участников специальной военной операции и членов их семей Игорь Бабушкин;

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко;

Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков;

руководитель ФМБА России Вероника Скворцова.

В мероприятии приняли участие руководители организаций – партнеров фонда: в частности, генеральный директор АНО «Институт развития интернета» Алексей Гореславский, генеральный директор ФГБУ «Редакция «Российской газеты» Павел Негоица.

В дискуссии также приняли участие ветераны специальной военной операции – выпускники президентской программы «Время героев», Герои России, вошедшие в руководящий состав Движения Первых, Российского общества «Знание» и движения «Юнармия» Артур Орлов, Балдан Цыдыпов и Владислав Головин. Своими историями адаптации к мирной жизни при поддержке фонда «Защитники Отечества» поделились ветераны Роман Гомыляев и Игорь Старовойт.

Большую помощь фонду «Защитники Отечества» оказывает Правительство Российской Федерации. Были приняты важные поправки в федеральное законодательство, которые распространили на ветеранов СВО и членов их семей дополнительные меры поддержки. Высокую оценку работе фонда дала заместитель Председателя Правительства РФ, заместитель председателя Наблюдательного совета фонда Татьяна Голикова.

«Фонд «Защитники Отечества» как новая структура состоялся. Это стало возможным благодаря усилиям неравнодушных людей, которые отдают себя этой работе – сложной и эмоциональной. Они посвящают ей профессиональную жизнь. Кроме того, фонду помогло состояться взаимодействие, которое он выстроил в первую очередь с ребятами, органами власти, Правительством Российской Федерации, регионами, экспертным сообществом, а также взаимопомощь, уважение и профессиональное развитие. Мы продолжаем донастраивать систему поддержки участников СВО и их родных – прежде всего на основе той обратной связи, которую получаем от наших ребят, их семей. Главная задача – сделать так, чтобы после возвращения со специальной военной операции ветераны были максимально интегрированы в общество, а семьи не чувствовали одиночества, когда защитники сражаются на передовой. Это направление для нас – абсолютный приоритет. Нам важно услышать самих ребят, чтобы они поделились видением, как должна быть выстроена и реализована работа по их поддержке», – заявила Татьяна Голикова.

Многие важнейшие вопросы деятельности фонда «Защитники Отечества» решает Попечительский совет. Именно этот орган утверждает перечень лекарств, технических средств реабилитации, не входящих в федеральный перечень, ТСР и услуг, предоставляемых ветеранам с инвалидностью, включая высокофункциональные протезы и автомобили с ручным управлением, а также порядок адаптации жилых помещений

«Сегодня Попечительский совет фонда видит свою задачу в том, чтобы вырабатывать эффективные меры поддержки ветеранов специальной военной операции и способствовать их внедрению прежде всего на всех уровнях власти. Необходимо обратить особое внимание на положительные практики регионов, проанализировать дополнительные меры поддержки на местном уровне, определить потребности в их усилении. Предстоящее заседание Попечительского совета планируем провести совместно с Комиссией Госсовета по вопросам поддержки ветеранов боевых действий – участников специальной военной операции и членов их семей на площадке полномочного представителя Президента России в Приволжском федеральном округе. Рассмотрим лучшие практики для их распространения на всю территорию страны», – подчеркнул руководитель Федерального казначейства, заместитель председателя Попечительского совета фонда Роман Артюхин.

Для усиления координации действий всех министерств и ведомств, организаций и учреждений, занимающихся поддержкой ветеранов специальной военной операции и их родных, Президент России поручил создать Комиссию Государственного совета по вопросам поддержки ветеранов боевых действий – участников специальной военной операции и членов их семей. Ее возглавил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

«Правительство Российской Федерации и все регионы с первых дней специальной военной операции включились в работу по сопровождению сначала семей наших бойцов, затем ребят, вернувшихся домой по ранению и по окончанию контракта. С созданием два года назад фонда «Защитники Отечества», открытием его региональных филиалов эта работа стала более системной. Как никогда востребованным оказался принцип одного окна, благодаря которому ветераны, члены семей погибших бойцов получают в лице сотрудников фонда не просто социальных координаторов, а друзей, проявляющих самую искреннюю заботу. Это решение Владимира Владимировича показало всем, кто с оружием в руках защищает интересы России: государство будет заботиться не только о них, – что бы ни случилось, их родители, жены, дети также получат поддержку. Впервые в истории нашей страны и мировой практике институт социальной защиты не только военнослужащих, но и членов их семей был создан и показал свою эффективность уже в ходе осуществления специальной военной операции, а не после ее завершения», – отметил Игорь Бабушкин.

Фонд уделяет много внимания созданию патриотического контента и продвижению образа истинного патриота, героя, защищающего Родину, с помощью различных форматов. На мероприятии был презентован новый совместный проект фонда, Института развития интернета и «Российской газеты» – серия видеороликов «Герои нашего времени» о возвращении участников СВО в мирную жизнь, помощи близким защитников и работе фонда.

«Видеоролики платформы «Свои родные», которая предоставляет психологическую и социальную помощь ветеранам СВО и их близким, уже набрали более 11 миллионов просмотров. Людям это нужно. Без ежедневной коммуникации с фондом было бы невозможно делать такие проекты – уже реализованные и будущие. Еще не в полной мере наступило время большой художественной формы: экранный образ героя СВО будет появляться по мере осмысления обществом событий, которые происходят с 2022 года. В следующем году выйдет несколько проектов, связанных с историей героя, вернувшегося со специальной военной операции, его реинтеграцией в жизнь и обретением себя. На круглом столе сегодня присутствовали несколько ветеранов, и для нас они, по сути, готовые сценические образы. А их рассказы – сюжеты, по которым можно и нужно создавать сериалы и фильмы», – отметил генеральный директор АНО «Институт развития интернета» Алексей Гореславский.

О взаимодействии фонда с Движением Первых и важности патриотического воспитания молодежи рассказал ветеран СВО, Герой России, Председатель Правления Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение Первых» Артур Орлов.

«Важным результатом сотрудничества Движения Первых с фондом «Защитники Отечества» стало активное привлечение к реализации военно-патриотических проектов ветеранов и участников специальной военной операции. Эта работа имеет большое значение для всей системы патриотического воспитания. Именно участники СВО являются сегодня примером истинного служения Отечеству. В 2024 году благодаря взаимодействию фонда и Движения Первых более 360 участников специальной военной операции приняли участие в организации Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0». Инициатива фонда по проведению в этом году всероссийской «Семейной зарницы» – это важная веха на пути развития системы патриотического воспитания. Уверен, она будет востребована семейным сообществом Движения Первых «Родные-Любимые», – пояснил Артур Орлов.

Важность работы фонда по вовлечению участников спецоперации в занятия физической культурой и спортом отметил ветеран СВО, кавалер ордена Мужества, начальник Управления развития студенческого и адаптивного спорта Федерального центра подготовки спортивного резерва Минспорта России Игорь Старовойт.

«Развитие адаптивного спорта необходимо участникам специальной военной операции. Это одно из приоритетных направлений работы Министерства спорта Российской Федерации. Благодаря адаптивному спорту ветераны СВО реабилитируются, социализируются и интегрируются в общественную жизнь. Физкультурно-спортивные мероприятия «Кубок Защитников Отечества», которые на высоком уровне проводит фонд совместно с Минспорта и Паралимпийским комитетом России, являются самым успешным и известным среди героев спортивным проектом. Большое спасибо фонду «Защитники Отечества», его сотрудникам, Анне Евгеньевне Цивилевой за вклад, который они вносят в реабилитацию участников специальной военной операции», – отметил Игорь Старовойт.

Ветеран СВО Роман Гомыляев поблагодарил фонд за поддержку и рассказал, как изменилась его жизнь после обращения в филиал фонда.

«От имени ветеранов спецоперации поздравляю фонд «Защитники Отечества» с годовщиной. Спасибо за поддержку, которую вы оказываете ветеранам. После ранения я больше не мог работать по старой профессии, поэтому мы с женой перебрались жить в село, где занимаемся фермерским хозяйством. Со мной связалась соцкоординатор фонда, помогла с вопросами социальной и юридической поддержки. Также благодаря ее содействию я прошел обучение в «Школе фермера» и получил грант на развитие хозяйства. При содействии фонда я получил хорошее протезирование, а недавно появилась возможность получить и спортивный протез. Уверен, с ним я буду успевать делать по хозяйству намного больше. Впереди у меня много планов, которые при поддержке фонда обязательно реализую», – поделился ветеран спецоперации Роман Гомыляев.

В ходе круглого стола участники мероприятия рассмотрели результаты работы фонда «Защитники Отечества» по всем ключевым направлениям деятельности, среди которых медицинская помощь и комплексная реабилитация ветеранов СВО, в том числе обеспечение их техническими средствами реабилитации, адаптация жилых помещений, содействие обучению и трудоустройству, вовлечение в занятия физической культурой и спортом, а также в культурную жизнь и патриотические мероприятия, создание и продвижение патриотического контента.

Текст: пресс-служба Государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества»

Фото: Константин Семенец