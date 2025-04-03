Цветы, образы и мысли Александра Златкина

Александр Златкин родился на Дальнем Востоке. Окончил скульптурное отделение художественного училища, а потом и художественно-графический факультет ЛГПИ им. А.И. Герцена. Член Союза художников России с 1990 года. Награжден знаком Министерства культуры Российской Федерации «За достижения в искусстве». Выставки художника проходили во многих городах России и за рубежом. А еще Александр Ефимович Златкин – замечательный педагог, который создал и вот уже много лет возглавляет художественное отделение Сиверской детской школы искусств им. И.И. Шварца.

Александр Златкин – самобытный мастер пейзажа и портрета. Он работает маслом, достигая удивительного эффекта свежести, яркости и глубины одновременно. В каждой картине – потрясающая гармония цвета, которому мастер уделяет особое внимание. Фактурность работ наряду с тонкой передачей богатой цветовой палитры роднит Златкина с импрессионистами.

Александр Златкин – художник-философ. Даже простые по сюжету работы отличаются глубиной мысли. О чем бы ни хотел в красках поведать миру этот художник, в этом всегда будет много радости, света и надежды.

В пейзажах Александра Златкина нет ничего застывшего. Жизнь, запечатленная им, предстает перед зрителем в непрерывном движении, во всем своем многообразии и великолепии. Одна из любимых тем мастера – цветочные поля. Однажды художник увидел вдоль дороги в Псковской области целое поле маков, и с тех пор он пишет его из года в год вот уже много лет. Все эти работы выходят разными, но непременно живыми и объемными, наполненными светом и даже, как кажется, запахом. Художник показывает нам красоту, теплоту и бесконечную трепетность удивления от наших родных просторов.

Помимо пейзажной живописи на выставке в Покровском центре представлены работы библейского цикла, который проходит через всю творческую жизнь Александра Златкина. Эти библейские сюжеты не иконографичны в плане канона. Скорее, это плоды глубоких духовных и творческих поисков автора. Часто они выполнены в современном антураже: герои ветхозаветного и новозаветного циклов словно живут рядом с нами. В некоторых работах угадываются гатчинские пейзажи. Так, например, общим фоном в работе «Юдифь» стали узнаваемые окрестности усадьбы Набокова в Рождествено. Близки нам и главные герои Нового завета. С трепетом мы вглядываемся в лица Иосифа и Марии, которые уже с Младенцем на руках ищут себе приют в русской деревне. Две картины – «Снятие» и «Положение» – рассказывают о распятии Христа, которое словно происходит в наше время и на наших глазах...

Помимо живописи художник увлекается и поэтическим творчеством. В 2023 году был издан сборник стихотворений и прозы Александра Златкина под названием «Первопричина». В том же году он стал лауреатом конкурса имени Николая Годины в номинации «Поэзия». Его стихи образны и эмоциональны, чем-то напоминая его живописные работы.

Юлия Лысанюк