«Отчий край» примет участие в Параде Победы в Санкт-Петербурге

Впервые в истории в параде на Дворцовой площади Санкт-Петербурга, посвященном 80-й годовщине Великой Победы, будут участвовать наши воспитанники. Возглавит Знаменную группу вице-сержант Даниил Тетерин, знаменосец - кадет Артем Федотов, ассистенты: вице-сержант Кирилл Денисов и вице-сержант Иван Дони.

Участие в таком мероприятии — это не только честь, но и большая ответственность для всех участников. Пожелаем нашим ребятам терпения, выносливости в многочасовых тренировках на плацу!

9 мая — это день, когда мы вспоминаем подвиги наших предков, отдавших свои жизни за свободу и мир на нашей земле. В этот день мы не только отмечаем победу над фашизмом, но и чтим память тех, кто отдал свою жизнь за наше будущее. Пусть каждый из нас внесет свою лепту в подготовку к этому великому празднику, чтобы он прошел с достоинством и уважением к истории нашей страны.

Информация и фото Военно-патриотического объединения «Отчий край»