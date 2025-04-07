Цель проекта - вовлечь в творческую деятельность молодёжь с ограниченными возможностями здоровья, проживающую на территории Ленинградской области.

В рамках проекта «Возьмёмся за руки, друзья, чтоб не пропасть поодиночке!» планируется организовать и провести образовательный мастер-класс по методике организации творческих мероприятий для «особых» ребят, участниками которого станут представители социальных учреждений, местных организаций Всероссийского общества инвалидов (24 апреля 2025 года),12 творческих отборочных этапов в 12 муниципальных образованиях Ленинградской области (с 1 июля по 20 ноября 2025 года), образовательную программу для добровольцев и областной Фестиваль творчества молодёжи с ограниченными возможностями здоровья «Ветер в соснах».

Фестиваль состоится в городе Сосновый Бор, который более 20 лет, ежегодно становится центром притяжения «особых» творческих ребят региона. Даты проведения Фестиваля с 2 по 5 декабря 2025 года. Планируется участие в Фестивале 150 человек. Активно помогать в проведении будут 55 добровольцев в возрасте от 14 до 18 лет.

Программа Фестиваля включает в себя:

- 3 мастер-класса по актёрскому мастерству: упражнения на внимание, раскрепощение, взаимодействие, тренинг по сценической речи;

- культурную программу (вечер знакомств с игровой программой);

- репетиции;

- генеральную репетицию;

- конкурсную программу в 5 номинациях;

- Гала-концерт победителей и призёров Фестиваля.

Для детей и молодёжи с ограниченными возможностями здоровья Фестиваль является не только местом встреч, но и сценической площадкой. Физические недуги - не помеха творческим талантам этих мужественных юношей и девушек, и помочь им развить все лучшее в себе, не дать почувствовать себя одиноким и брошенными, это задача не только органов власти, но и всех неравнодушных людей.

Проект реализуется на средства гранта губернатора Ленинградской области при поддержке Комитета общественных коммуникаций Ленинградской области, администрации муниципального образования Сосновоборский городской округ.