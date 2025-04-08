Бизнес-омбудсмен Елена Рулева приняла участие в открытии олимпиады по истории российского предпринимательства

Елена Рулева выступила с приветственным словом, отметив, что одной из главных целей проведения олимпиады является сохранение исторической памяти о российских предпринимателях, внесших большой вклад в развитие государства. Она отметила вклад современных ленинградских предпринимателей, которые, продолжая традиции своих предшественников, способствуют экономическому процветанию региона и страны в целом. Уполномоченный выразила надежду, что олимпиада не только проверит знания участников, но и пробудит интерес к истории российского бизнеса, поможет сформировать его объективный и позитивный образ.

«Уверена, что участие в олимпиаде – это не только проверка знаний, но и мощный стимул для развития. Пусть история отечественного предпринимательства станет для вас источником вдохновения, новых идей и мотивации», – пожелала участникам Елена Рулева.

Всем участникам регионального этапа были вручены сертификаты, футболки с символикой олимпиады и учебники по истории российского предпринимательства. Результаты будут объявлены в ближайшее время. Победители отправятся в Москву на финальный этап олимпиады.