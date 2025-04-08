Фестивалю «Лейся, песня» – 20 лет

Несмотря на свою консервативность, популярность хорового фестиваля «Лейся, песня!» и хорового пения в целом в Гатчинском округе только растет, потому что музыкальные руководители подходят к своему делу творчески. В юбилейном для фестиваля году потребность в музыкальном самовыражении, объединительной силе музыки и дружеском состязании выросла еще больше.

Фестиваль собрал больше полутора тысяч участников из практически всех школ Гатчинского округа. Свое мастерство представили десятки солистов, дуэтов, ансамблей и хоров. На сцене пели школьники, педагоги, родители. Самым фееричным стало исполнение добрых и светлых песен большими сводными хорами, объединяющими по 50–100 исполнителей разных поколений.

В объявленный российским президентом Год защитника Отечества и год 80-летия Победы патриотическая тема стала лейтмотивом фестиваля. Чтобы усилить воздействие на слушателей, выступления многих коллективов были театрализованными – тут и тематический видеоряд, и народные танцы, и элементы пантомимы, и знаменосцы с горнистами.

Хор – это не скучно. Каждый год музыкальные руководители придумывают что-то новое, креативное, чтобы поразить слушателей, жюри и друзей-соперников. Так, сводный хор учащихся и учителей Гатчинской школы №4 «Звонкие голоса» (концертмейстер Евгений Винокуров, руководитель Татьяна Резникова) вместе с хором Школы третьего возраста спел любимую песню «Катюша» на нескольких языках народов России: на татарском, мордовском, чувашском, карельском и армянском языках. Причем исполнителями были носители языка – ученики школы №4 и их родители.

По традиции, каждое отделение фестиваля завершалось общим исполнением песни с символичными словами «Песня остается с человеком». Менялись дирижеры, состав исполнителей в зале и на сцене, а хорошая пес-ня, действительно, оставалась.

- Уровень фестиваля очень вырос. В этом большая заслуга организаторов фестиваля, наших методистов, руководителей хоровых коллективов, – отметила директор Гатчинского районного методического центра Елена Глыбина. - Все коллективы, большие и маленькие, поют очень чисто, слаженно, с большим эмоциональным настроем. Видно, что каждый ребенок – солист или участник хорового коллектива – активный участник всего фестивального действа. И это ощущение команды, личного вклада, ощущение счастья, думаю, очень важно и для слушателей, и для выступающих.

В этом году профессиональное жюри юбилейного фестиваля определяло победителей в одиннадцати номинациях, но проигравших, конечно же, не было. Все получили заряд положительной энергии, участникам вручили грамоты и сладкие подарки, а чествование лучших хоровых коллективов и вокалистов состоится на торжественном награждении в конце учебного года.

Татьяна Можаева