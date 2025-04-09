Ленобласть ускорила подключение домов к газу

Планы по газификации региона и догазификации жилья обсудили на региональном штабе под председательством губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко.

«В работе у газовщиков — тысячи заявок ленинградцев на подключение домов к голубому топливу. Принял решение об увеличении финансирования программы субсидирования газификации до 3 млрд рублей. Корректируем схему газоснабжения Ленобласти — включаем догазификацию 215 садоводств и проектирование более 580 км внутрипоселковых газопроводов», — подчеркнул Александр Дрозденко.

Для исполнения поручения Президента России Владимира Путина по догазификации в Ленинградской области заключено свыше 46 тысяч договоров на подключение к газу, голубое топливо пришло более чем в 17 тысяч домов.

Как отметил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов, Ленинградская область – один из лидеров по внедрению мер региональной социальной поддержки при газификации домовладений: жители могут получить на проведение работ внутри участка и покупку газового оборудования до 300 тысяч рублей. Это особенно важно с учетом того, что 2025 год является «годом подключений», и вместе с властями субъекта предприятия нацелены на то, чтобы как можно большее число семей региона смогли пользоваться экономичным и экологически чистым топливом.