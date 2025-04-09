«При жизни ад познавшие...»

Международный день освобождения узников фашистских концлагерей установлен в память об интернациональном восстании узников концлагеря Бухенвальд, произошедшем 11 апреля 1945 года. С тех пор ежегодно в эти апрельские дни отмечают память всех тех, кто попал в ад концлагерей — тех, кто погиб, и тех, кто выжил...

В годы Великой Отечественной войны фашистами на гатчинской земле было создано не менее тринадцати концентрационных лагерей, один из них – трудовой лагерь для несовершеннолетних в Вырице. По воспоминаниям ветеранов, малолетних узников направляли на тяжелые работы, многие умирали от голода и болезней, детей хоронили рядом, за оградой лагеря. В 1980-е годы, благодаря энтузиазму жителей Вырицы, останки погибших детей были преданы земле. Здесь же был установлен памятник детям, погибшим от рук немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны.

9 апреля у подножия этого мемориала собрались бывшие узники концлагерей, ветераны, школьники и местные жители — почтить память жертв и отдать дань уважения тем, кто выжил в условиях нечеловеческих испытаний.

Торжественно-траурный митинг открыла глава администрации Гатчинского муниципального округа Людмила Нещадим.

«Мы склоняем головы перед мужеством и стойкостью тех, кто выжил в те годы нечеловеческих условиях, - обратилась Людмила Николаевна к собравшимся. - Мир должен помнить о злодеяниях нацизма. Сегодня связующей нитью мы соединяем историю Великой Отечественной войны и историю нашего сегодняшнего дня, когда наши земляки с честью защищают нас, чтобы дать нам возможность и дальше жить в нашей великой несокрушимой России. В эти минуты они стоят на страже свободы и независимости страны, чтобы не допустить возрождения идеологии ненависти и насилия. Низкий поклон, доброго здоровья и многие лета поколению победителей!»

Участие в митинге также приняли депутаты Законодательного собрания Ленинградской области Людмила Тептина и Олег Белов, руководитель приемной губернатора региона в Гатчине Людмила Сенькина, глава Вырицкого территориального управления Михаил Хомченко.

«Вырицкая земля в период оккупации перенесла многое, но ужасы детского концлагеря здесь вспоминают до сих пор», - отметил Михаил Хомченко. Он напомнил, что уже готовится к первым показам фильм «Группа крови», посвященный событиям 1942–1943 годов на территории Вырицкого поселения.

«День освобождения узников фашистских концлагерей — это не просто память, это — часть нашей биографии, - сказала Людмила Тептина, обращаясь к ветеранам. - На долю вашего поколения выпала самая страшная война в истории человечества. Война отняла у вас детство, разлучила с родными и близкими. Но вы не пали духом. Вы восстанавливали разрушенную страну, много работали, воспитывали детей и внуков, вели патриотическую работу в школах и делали многое другое во благо нашего округа. Спасибо вам большое. Вы для нас — пример мужества, стойкости и безграничной любви к Родине».

В завершении митинга дети из театральной студии «Калейдоскоп» прочитали собравшимся пронзительный отрывок из поэмы Твардовского «Василий Теркин».

Литию по невинноубиенным отслужил благочинный Гатчинского округа, протоиерей Владимир Вафин. Отец Владимир напомнил знаменитую фразу Достоевского о том, что мир не стоит даже одной слезинки замученного ребенка.

«Враг на земле — это страшно, - сказал священник. - Еще страшнее, когда детей насильно куда-то увозят. Они не успели вкусить те радости жизни, которые знаем мы. Они не понимали, что с ними будет дальше. Те, кто был с ними вчера, умирали... Как они это переживали? Скорбь, горечь, ожидание смерти... Те, кто выжил тогда — это милость Божия, это счастье».

Участники мероприятия возложили к подножию памятника цветы, а затем ветеранов и бывших малолетних узников пригласили в Вырицкий культурный центр. Там их ждали чаепитие и концерт, который подготовили для них артисты драматического театра «На Литейном». В основу литературно-музыкальной композиции легли произведения поэтов-фронтовиков Великой Отечественной войны и современных поэтов, которые пишут о войне нынешней.

Юлия Лысанюк

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