Россыпь медалей по рукопашному бою
В Сертоволо в спортивно-досуговом центре «Высота» 5 апреля прошло Первенство Всеволожского района по рукопашному бою среди юношей и девушек 12–13, 14–15, 16–17 лет. Более 100 спортсменов боролись за право представлять свою малую родину на региональных стартах.
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Участие в турнире приняли воспитанники Центра спортивных единоборств – отделения рукопашного боя Гатчинской спортивной школы № 3. Они отлично показали себя, вернувшись с целой россыпью наград. Итоги следующие:
- Виктория Сергеева – две золотые медали, Иван Сейткиреев – две золотые медали, Арсений Гусаров – золотая медаль;
- Демид Иванов, Софья Козловская, Тимур Адельшин, Виталий Кондратьев, Тимур Маккавеев, Александр Екимов – серебряные медали;
- Эмиль Минулин, Эмир Минулин, Никита Мусин, Василий Костогрыз, Ярослав Лисица, Иван Смирнов, Дмитрий Кузьмин, Ярослав Гончар – бронзовые медали.
Поздравляем спортсменов и тренеров-преподавателей Андрея Козловского и Сергея Сергеева.
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