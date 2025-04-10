Четверть средств на благоустройство Ленобласть направит на дворы и детские площадки
Выступая сегодня с отчетом в областной столице — Гатчине, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко дал поручение с 2026 года не менее 25% всех региональных средств по программе «Комфортная среда» направлять на софинансирование проектов благоустройства дворовых территорий, в том числе, оборудование детских городков и площадок.
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«Качество жизни, безусловно, связано с качеством среды. Проекты благоустройства населенных пунктов, реализуемые в Ленобласти по национальному проекту, неизменно находят отклик у ленинградцев. Вовлечены все районы Ленобласти. Инициатива подготовки заявок – за муниципальными образованиями. Очень востребованы детские площадки, спортивные площадки, поэтому предлагаю и поручаю со следующего года четверть областного финансирование по программе комфортной городской среды направлять на благоустройство дворов», – отметил глава региона.
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