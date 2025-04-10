Ленинградская область увеличивает социальное строительство

«278 новых социальных объектов построено в Ленобласти за последние 10 лет. Не отстают и темпы реновации «социалки» — капитально отремонтированы 312 школ, детсадов, домов культуры, учреждений здравоохранения «Это действительно рекордные показатели. Но самое важное, что мы сохраняем высокие темпы. Если говорить про объекты образования, то у нас только в этом году в стройке — 36 объектов образования. В 2025 планируем ввод более 20 объектов. Даю поручение предусмотреть в планах и программах социально-экономического развития ежегодный ввод 20 крупных социальных объектов и еще 20 объектов — реновировать», — подчеркнул глава региона.