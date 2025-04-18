Порядок оказания медицинской помощи ветеранам боевых действий

Ранее было определено, что ветеранам боевых действий, указанным в абзацах втором и третьем подпункта «в» пункта 2 Указа Президента РФ от 3 апреля 2023 г. № 232 «О создании Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества», оказание медицинской помощи в рамках Программы осуществляется во внеочередном порядке.

Подробнее – на сайте Территориального Фонда ОМС Ленинградской области:

Страховые представители страховых медицинских организаций осуществляют сопровождение застрахованных жителей Ленинградской области при оказании медицинской помощи, в том числе по телефонам «горячих линий»:

- Северо-Западный филиал ООО «Страховая медицинская компания РЕСО-Мед»: 8-800-200-92-04

- АСП ООО «Капитал МС» – Филиал в Санкт-Петербурге и Ленинградской области: 8-800-100-81-02

- Санкт-Петербургский филиал АО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед»: 8-800-100-07-02

- Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Ленинградской области: 8-800-100-00-13

- Комитет по здравоохранению Ленинградской области: 8(812) 679-60-04

Материал подготовлен ТФОМС Ленинградской области