Ленобласть увеличивает темпы газификации

«Когда мы говорим о развитии нашей территории, мы большое внимание уделяем газификации. Так получилось, что, несмотря на транзитное положение региона, регион отставал по темпам газификации от среднероссийских. Но сейчас темпы газификации — одни из лучших в стране. За последние три года темп газификации домохозяйств вырос в 7 раз. За время президентской программы газификации и догазификации к газоснабжению подключено более 150 населенных пунктов Ленобласти. За это время газ подключили 17 тысяч домохозяйств. План подключений на 2025 год – свыше 15 тысяч подключений. И мы уже его перевыполняем. Мы регион с самыми существенными субсидиями на подключение к газу – от 180 до 300 тысяч рублей», — отметил губернатор.