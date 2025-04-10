Ленобласть увеличивает темпы газификации
За последние три года темпы газификации домохозяйств Ленобласти выросли в 7 раз. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко дал поручение не сбавлять темпы и поставил команде цель на ближайшую пятилетку — перевод на природный газ 110 котельных и 58 тысяч потребителей в 495 населённых пунктах региона.
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«Когда мы говорим о развитии нашей территории, мы большое внимание уделяем газификации. Так получилось, что, несмотря на транзитное положение региона, регион отставал по темпам газификации от среднероссийских. Но сейчас темпы газификации — одни из лучших в стране. За последние три года темп газификации домохозяйств вырос в 7 раз. За время президентской программы газификации и догазификации к газоснабжению подключено более 150 населенных пунктов Ленобласти. За это время газ подключили 17 тысяч домохозяйств. План подключений на 2025 год – свыше 15 тысяч подключений. И мы уже его перевыполняем. Мы регион с самыми существенными субсидиями на подключение к газу – от 180 до 300 тысяч рублей», — отметил губернатор.
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