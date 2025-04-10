Мир один на всех

В Отрадном такую помощь «особенным» детям оказывает героиня нашего проекта #ЯСАМА — дефектолог, основательница детской инклюзивной студии «ВариСея» Анастасия Арбузова. Мы узнали у Анастасии Геннадьевны, на каких занятиях учат держать ложку и застёгивать молнию, как педагог находит общий язык с детьми и их родителями, а также где ищет вдохновение, когда опускаются руки.

ПРЕОДОЛЕВАЯ БАРЬЕРЫ

Добрая и лучезарная Анастасия Арбузова всегда умела заинтересовать детей и найти подход к каждому из них, поэтому выбрала для себя профессию учителя. Окончив гимназию с углублённым изучением английского языка, поступила в педагогический колледж.

«Я планировала стать учителем английского языка, потому что хорошо знала и любила этот предмет, однако мою судьбу предопределил случай. В ходе ознакомительной практики мы посещали дошкольные образовательные учреждения и однажды побывали в детском саду компенсирующего вида. Впечатления от уровня организации учебного процесса, оснащения групп новейшим оборудованием и, самое главное, возможность не только обучать детей, но и помогать им преодолевать барьеры, вызванные нарушениями развития, оказали влияние на окончательный выбор моей будущей профессии», — рассказала Анастасия Геннадьевна.

По завершении обучения в колледже Анастасия Арбузова устроилась воспитателем в коррекционный детский сад для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата в Петербурге, где отработала два года.

«Всех ребят вспоминаю с теплотой, но особенно мне запомнилась девочка, у которой не работала левая рука от локтя до кисти и были подвижны только несколько пальцев, которыми она могла держать лишь лёгкие предметы. Однажды её мама заметила, что дочь заинтересовалась застёжкой на молнии — пыталась её застегнуть. Мы стали отрабатывать это действие, и в какой-то момент у моей подопечной получилось самостоятельно застегнуть молнию. Девочка была в полном восторге! И я сама была рада, что ей удалось освоить пусть и минимальный, но такой необходимый навык. Положительные результаты, несомненно, вдохновляют и дают силы работать дальше», — улыбается специалист.

Вскоре Анастасия Арбузова переехала в Отрадное. Желая продолжить обучение и повысить свой профессиональный уровень, она поступила в Национальный государственный университет физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта на факультет адаптивной физической культуры. Но отучившись три года, пришла к выводу, что ей всё же ближе специальность дефектолога.

По окончании третьего курса Анастасия Арбузова перевелась на факультет «Специальная и дошкольная дефектология» Ленинградского государственного университета им. А.С. Пушкина, параллельно с учёбой сотрудничала с петербургским центром «РАСтишки» для детей с расстройством аутистического спектра. Завершив обучение, продолжила работу в детском саду, но уже в должности дефектолога.

«Тогда я узнала о существовании служб ранней помощи, которые создаются на базах дошкольных учреждений, при больницах и центрах реабилитации инвалидов. Здесь специалисты помогают семьям, в которых родились особенные дети либо дети с глубокой недоношенностью. В 2020 году при сотрудничестве с 22-й больницей города Колпино на базе нашего дошкольного учреждения тоже появилась такая служба. К нам пришли ребята не только с нарушениями зрения, но и с нарушениями опорно-двигательного аппарата, дети с глубокой недоношенностью и даже с генетическими особенностями. И всем мы старались оказать помощь», — рассказала Анастасия.

БОЛЬШИЕ ДОСТИЖЕНИЯ — С МАЛЫХ ПОБЕД

Некоторое время Анастасия Арбузова трудилась ведущим специалистом ранней помощи, а затем ушла в декрет. Выйдя из декретного отпуска, наша героиня открыла кабинет дефектолога и самостоятельно продолжила помогать особенным детям и их родителям. Анастасия Арбузова вела консультации для семей, воспитывающих детей с особенностями: с расстройством аутистического спектра либо с риском возникновения РАС, с синдромом Дауна, с нарушением слуха, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с генетическими особенностями. Чтобы эти семьи имели возможность общаться друг с другом, Анастасия стала проводить групповые встречи и занятия для таких ребят и их родителей. Так постепенно кабинет дефектолога «перерос» в формат инклюзивной студии.

«Название студии «ВариСея» образовано из имён моих детей: Вари и Севы. Когда я открывала своё дело, семья очень поддержала меня. Дети всегда интересовались, чем я занимаюсь на работе. Иногда я даже брала их с собой, Варя и Сева играли с ребятами, которые приходили ко мне на занятия. Надо сказать, что мои дети дают мне большой стимул к развитию», — поделилась Анастасия Арбузова.

В своей работе Анастасия Геннадьевна использует общепринятые коррекционные методики, а также прибегает к помощи специалистов из смежных отраслей. Педагоги прививают ребятам навыки имитации, помогают контактировать с другими детьми, учат концентрировать внимание, работают над их речью и пр. Параллельно Анастасия консультирует родителей в индивидуальном порядке.

В формате студии «ВариСея» отработала два года. Затем Анастасия захотела расширить свою деятельность в плане социальных контактов и начать взаимодействие с учреждениями культуры, образования и медицины. За поддержкой она обратилась в приёмную губернатора Ленобласти. Руководитель приёмной Вера Ивановна Летуновская инициировала встречу с администрацией Отрадного.

«На встрече присутствовала директор «Фортуны» Наталья Александровна Дашонок. Она сразу откликнулась на мою просьбу и предоставила помещение на безвозмездной основе, где я могла бы работать», — рассказала Анастасия.

МИССИЯ — ПОМОГАТЬ

Благодаря этой поддержке у Анастасии Арбузовой появилось больше возможностей проводить бесплатные мероприятия: мастер-классы, встречи, экскурсии. Был реализован большой проект ко Дню матери. Также на базе «Фортуны» удалось провести летний фотоконкурс и два инклюзивных фестиваля: детский инклюзивный фестиваль «Лето для всех», где детишек ждали игры по станциям, мастер-классы, игротека, творческая мастерская; и инклюзивный фестиваль «Зима для всех», в ходе которого участники играли, наряжали ёлку, пробовали себя в мастер-классах и получали призы.

«Реализовав эти проекты, я поняла: хочу, чтобы для особенных детей и их родителей было ещё больше доступных и бесплатных услуг. Для этого мы с мамой одной из девочек, посещающих мою студию, решили открыть автономную некоммерческую организацию — так в феврале этого года в Отрадном появилась АНО «Вместе семье». Сейчас мы делаем первые шаги к тому, чтобы наша организация начала полноценно работать. Впереди конкурс президентских грантов, в котором мы будем участвовать. Надеюсь, что у нас всё получится!» — улыбается Анастасия.

Миссия АНО «Вместе семье» — предоставление доступных услуг для семей с детьми с особенностями развития, в том числе возможность получать дошкольное и дополнительное образование, на бюджетной основе или за небольшую родительскую плату консультироваться у узких специалистов (логопедов-дефектологов, педагогов-психологов).

«Также есть мечта развить в Отрадном адаптивный спорт, организовать досуговую деятельность для ребят с особенностями развития (например, театральные кружки, музыкальные или арт-терапевтические занятия) внутри учреждения культуры», — с воодушевлением рассказала руководитель организации.

Анастасия Геннадьевна постоянно развивается в своей сфере, совершенствует знания и навыки, проходит разные курсы. При этом успевает по дому, воспитывает двоих детей, стараясь всесторонне развивать их: дочь Варя учится во втором классе и занимается гимнастикой, сын Сева посещает детский сад и танцевальный кружок.

На вопрос, в чём заключается секрет её успеха, Анастасия отвечает с улыбкой: всегда нужно идти вперёд, пусть маленькими шагами и периодически опускаясь на ступень ниже, но не сворачивая с намеченного пути.

Елена Алексеева

Фото из личного архива Анастасии Арбузовой