По Ленобласти поедет Музеобус

Выставка расскажет о блокаде Ленинграда, о машинах-героях и их шофёрах. Экскурсии начнутся весной. Здесь можно будет увидеть элементы военных машин и проехать за рулем интерактивной «Полуторки». Именно на этих легких грузовиках вывозили на Большую землю жителей осаждённого Ленинграда, а обратно шофёры везли еду, свечи, мыло, семена.

Сегодня, 11 апреля, «Музеобус» презентовали на «Олдтаймер-Галерее» в Экспофоруме. Первые поездки по Ленобласти запланированы на май.

Проект «Музеобус — Как музей, только автобус!» реализуется при поддержке Фонда президентских грантов, в Ленобласти проект поддержал региональный комитет по транспорту.