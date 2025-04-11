По Ленобласти поедет Музеобус
Бесплатные экскурсии по выставке «Дорога жизни – Дорога труда», расположенной внутри автобуса, пройдут в разных городах региона, у памятных объектов и на реконструкторских фестивалях.
Рубрики: Общество
Выставка расскажет о блокаде Ленинграда, о машинах-героях и их шофёрах. Экскурсии начнутся весной. Здесь можно будет увидеть элементы военных машин и проехать за рулем интерактивной «Полуторки». Именно на этих легких грузовиках вывозили на Большую землю жителей осаждённого Ленинграда, а обратно шофёры везли еду, свечи, мыло, семена.
Сегодня, 11 апреля, «Музеобус» презентовали на «Олдтаймер-Галерее» в Экспофоруме. Первые поездки по Ленобласти запланированы на май.
Проект «Музеобус — Как музей, только автобус!» реализуется при поддержке Фонда президентских грантов, в Ленобласти проект поддержал региональный комитет по транспорту.
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