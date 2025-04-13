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Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 14 апреля

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 14 апреля 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

14.04.25 с 09:30 до 17:30

Дружногорское ТУ:

д. Кургино.

 

14.04.25 с 09:30 до 17:30

Большеколпанское ТУ:

д. Новые Черницы (частично).