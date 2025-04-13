Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 14 апреля

«Не знаю, сколько мне отпущено Богом, но как бы там ни было, я довольна своей жизнью. Всё, что ни случилось, всё было правильно. Ни о чем не жалею. Я счастливый человек!» – в этих словах заслуженного работника культуры РФ, заведующей Сиверской поселковой библиотекой им. А.Н. Майкова Светланы Ивановны Спиридоновой слышится смирение перед Господом и то внутреннее спокойствие, которое приходит только со временем.