Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 14 апреля
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 14 апреля 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
14.04.25 с 09:30 до 17:30
Дружногорское ТУ:
д. Кургино.
14.04.25 с 09:30 до 17:30
Большеколпанское ТУ:
д. Новые Черницы (частично).
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