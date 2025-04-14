Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 15 апреля
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 15 апреля 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
15.04.25 с 09:00 до 17:00
Сяськелевское ТУ:
д. Жабино.
15.04.25 с 09:00 до 17:30
Сусанинское ТУ:
п. Сусанино, 8-я линия, 9-я линия,10-я линия, Петровский пр-т, Средний пр-т.
15.04.25 с 10:00 до 18:00
Пудостьское ТУ:
д. Сокколово,
д. Котельниково.
15.04.25 с 10:00 до 18:00
Таицкое ТУ:
п. Тайцы, санаторий Свердлова.
15.04.25 с 09:00 до 17:30
Кобринское ТУ:
п. Высокоключевой(частично),
СНТ «Елицы»,
СНТ «Родник».
15.04.25 с 09:00 до 17:30
Рождественское ТУ:
СНТ «Аэрофлот», массив Дивенский.
15.04.25 с 09:00 до 17:30
Большеколпанское ТУ:
с. Никольское, очистные сооружения.
15.04.25 с 10:00 до 17:00
Веревское ТУ:
д. Ижора,
д. Дони,
СНТ «Дони».
д. Зайцево.
15.04.25 с 10:00 до 17:00 примерно на 4 часа в указанный период
Пудомягское ТУ:
д. Вярлево, ул. Дорожная, д.2а, д.4, д.4а;
СНТ «Комсомолец»,
п. Лукаши, ул. Средняя, ул. Малая, ул. Овражная, ул. Красная;
15.04.25 с 10:00 до 18:00
г. Гатчина:
г. Гатчина, ул. Чехова д.41к1, д. 41 к.2, д.41