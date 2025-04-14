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Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 15 апреля

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 15 апреля 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

15.04.25 с 09:00 до 17:00

Сяськелевское ТУ:

д. Жабино.

 

15.04.25 с 09:00 до 17:30

Сусанинское ТУ:

п. Сусанино, 8-я линия, 9-я линия,10-я линия, Петровский пр-т, Средний пр-т.

 

15.04.25 с 10:00 до 18:00

Пудостьское ТУ:

д. Сокколово,

д. Котельниково.

 

15.04.25 с 10:00 до 18:00

Таицкое ТУ:

п. Тайцы, санаторий Свердлова.

 

15.04.25 с 09:00 до 17:30

Кобринское ТУ:

п. Высокоключевой(частично),

СНТ «Елицы»,

СНТ «Родник».

 

15.04.25 с 09:00 до 17:30

Рождественское ТУ:

СНТ «Аэрофлот», массив Дивенский.

 

15.04.25 с 09:00 до 17:30

Большеколпанское ТУ:

с. Никольское, очистные сооружения.

 

15.04.25 с 10:00 до 17:00

Веревское ТУ:

д. Ижора,

д. Дони,

СНТ «Дони».

д. Зайцево.

 

15.04.25 с 10:00 до 17:00 примерно на 4 часа в указанный период

Пудомягское ТУ:

д. Вярлево, ул. Дорожная, д.2а, д.4, д.4а;

СНТ «Комсомолец»,

п. Лукаши, ул. Средняя, ул. Малая, ул. Овражная, ул. Красная;

 

15.04.25 с 10:00 до 18:00

г. Гатчина:

г. Гатчина, ул. Чехова д.41к1, д. 41 к.2, д.41