Слёт социальных координаторов прошёл в Ленобласти

В рамках 2-х дневного мероприятия прошли лекции, тренинги и мастер-классы, направленные на повышение уровня ключевых сотрудников, осуществляющих персональное сопровождение ветеранов СВО, членов семей погибших и пропавших без вести бойцов во всех районах области.

«Мы являемся одним из немногих в стране филиалов, который проводит регулярно такие образовательные встречи. Они помогают нам стать более эффективными в работе с благополучателями, глубже разбираться в нововведениях законодательства и мерах социальной поддержки. Чем больше знает координатор, тем точнее, а значит, быстрее и эффективнее оказывается помощь нашим защитникам Отечества», — комментирует руководитель филиала Государственного фонда «Защитники Отечества» Сергей Галяев.

В ГБУ ЛО «Центр «Молодежный» прошли встречи со специалистами центра протезирования «Бионика 2.0», экспертами телеграм-канала «Правовой вестник СВО», сотрудниками Комитета по социальной защите населения Ленинградской области, а также Еленой Эльсалиевой — автором и наставником просветительского проекта «Бережная коммуникация» и психологом Еленой Вертинской.

«Я узнала много нового, что поможет мне давать более подробные консультации ветеранам по вопросам, связанным с периодом их службы. Также часто бойцы, получившие ранения, интересуются, чем отличаются различные протезы. Сегодня мы подробно рассмотрели особенности бионических и микропроцессорных протезов, и теперь я смогу давать более развернутый ответ и по этой теме», — поделилась мнением социальный координатор по Гатчинскому округу Нина Чернова.

На слёте участники также обсудили новые инициативы, которые помогут улучшить качество жизни ветеранов и их семей. А главный итог слёта — уверенность, что каждый заявитель фонда получит полную и компетентную поддержку.

Государственный фонд «Защитники Отечества» создан по указу президента России Владимира Путина. Основной его целью является персональное сопровождение ветеранов СВО и членов семей героев. Специалисты и социальные координаторы фонда помогают защитникам не только с медицинской и социальной реабилитацией, но и в переобучении и трудоустройстве, оказывают юридическую поддержку, адаптируют жилье под нужды инвалидов и обеспечивают долговременный надомный уход. Фонд возглавляет статс-секретарь – заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева. Филиалы фонда работают во всех регионах России.