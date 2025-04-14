В Ленобласти подвели итоги цифровизации здравоохранения в первом квартале 2025 года

«До конца года все 45 больниц Ленобласти, которые ранее работали в локально размещенных отдельных системах, полностью перейдут на единую информационную медицинскую систему (ЕМИС). Это позволит обеспечить стабильную, бесперебойную работу цифровых медицинских сервисов. Врачи смогут оперативнее получать данные пациентов, видеть анализы и исследования, понимать динамику и быстрее оказывать необходимую помощь», — подчеркнул председатель комитета цифрового развития Ленобласти Андрей Сытник в ходе совещания в Сертоловской больнице.

В декабре 2024 года все медицинские организации региона перешли на единую медицинскую информационную систему (ЕМИС ЛО) в части функционала регистратуры и сервиса записи на прием к врачу.

Сертоловская больница стала первой медорганизацией, которая в марте внедрила весь функционал ЕМИС, в том числе в части внедрения электронного документооборота, выписки рецептов и больничных, прикрепления к поликлинике и другого функционала для врачей и пациентов. Весь персонал прошёл обучение и переведен на работу в новой системе, настройка программного обеспечения продолжается.

До конца апреля завершится переход Волховской и Волосовской больниц. В процессе внедрения 6 медорганизаций. Переход осуществляется по графику, утверждённому Комитетом по здравоохранению.

Кроме того, запущен масштабный проект по созданию единой сети передачи данных медицинских учреждений (ЕСПД ЛО - 2.0), включающий в себя строительство на территории региона выделенных защищенных высокоскоростных каналов связи от Центра обработки данных Ленобласти, где централизовано размещена ЕМИС, к 217 адресам объектов, входящим в структуры 45 больниц региона.

Внедрение ЕМИС контролируется на уровне Регионального координационного центра Ленобласти в онлайн-режиме. На интерактивных дашбордах представлена информация об операционных показателях внедрения ЕМИС в разрезе каждой больницы за месяц, интерактивная карта ЕСПД ЛО - 2.0 со статусом точек подключения. Это помогает контролировать достижение ключевых показателей проекта и оперативно принимать управленческие решения.