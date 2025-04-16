К 80-летию Победы Первые украсят окна по всей России памятными наклейками

«Акция Движения Первых «Окна Победы» – одно из ключевых событий празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Это возможность для каждого тематически украсить окна домов, образовательных организаций, предприятий и публичных пространств, чтобы отдать дань памяти тем, кто отстоял наше право на жизнь и на будущее наших детей. В прошлом году патриотическими трафаретами Движения Первых было украшено более 3 миллионов окон. Уверен, в этом году эта традиция будет поддержана детьми и взрослыми и в России, и за рубежом», – отметил Герой России, участник программы «Время героев», председатель правления Движения Первых Артур Орлов.

Ежегодная Всероссийская акция «Окна Победы», проводимая Движением Первых, в этом году приобретает особую значимость. Она позволяет педагогам и наставникам вместе с детьми прикоснуться к истории, обсудить важность подвига советского народа и внести свой вклад в сохранение исторической памяти.

В прошлом году в акции «Окна Победы» приняли участие представители 45 тысяч первичных отделений Движения Первых по всей стране, которые вместе украсили более трех миллионов окон. Инициативу поддержали известные политики, общественные деятели и представители культуры. В этом году ожидается еще более широкое участие.

«В Год 80-летия Великой Победы, объявленный Президентом России Годом защитника Отечества, особое значение приобретают патриотические акции, объединяющие всю нашу необъятную страну. И среди них одна из наиболее массовых, интересных и вдохновляющих – «Окна Победы». Она показывает, как много россиян несут в сердцах бесконечную гордость за подвиги своих предков. Сохранение исторической памяти – одна из основ Новой философии воспитания, и, уверен, Навигаторы детства вместе с воспитанниками поддержат акцию, и вновь миллионы окон украсятся символами нашей общей Великой Победы», – подчеркнул директор Росдетцентра Александр Кудряшов.

Движение Первых разработало более 30 вариантов трафаретов с символикой Победы: георгиевские ленточки, гвоздики, голуби, изображения известных памятников, таких как «Ржевский мемориал Советскому солдату» и «Алёша». Специально к 80-летию Победы создан трафарет с изображением памятника «Родина-мать зовет!» и надписью «80 Победа!». Заготовки можно использовать для создания наклеек на мастер-классах, которые пройдут в первичных отделениях Движения до середины мая.

Акция «Окна Победы» выходит за пределы России. В прошлом году к ней присоединились соотечественники из 24 стран мира. В этом году ее география расширится. Присоединиться к акции может каждый! Подробная информация и трафареты доступны на сайте. Делитесь фотографиями украшенных окон в социальных сетях с хештегом #ОкнаПобеды!