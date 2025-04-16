Народный фронт поможет создать народный памятник

В региональных исполкомах Народного фронта установлены специальные капсулы для сбора монет и гильз, сплав которых будет добавлен в монумент, который планируется установить на Поклонной горе в год 80-летия Победы.

С идеей разместить на Поклонной горе памятник, в который будет добавлен сплав советских монет, выступил паралимпиец, белорусский общественный деятель Алексей Талай. Скульптура в виде солдатского письма станет третьей по счёту в рамках проекта «Живая память благодарных поколений», две другие размещены в точках союзного пространства – городе-герое Минске и Брестской крепости-герое.

Президент России Владимир Путин и президент Беларуси Александр Лукашенко лично приняли участие в сборе монет для памятников. Советские монеты от Владимира Путина фонду Талая передал Дмитрий Песков, пресс-секретарь российского президента. Более 5 миллионов семей из стран бывшего СССР уже присоединились к акции.