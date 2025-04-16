Поиск на сайте
Новости Официально Справочник Архив Спецпроекты Рубрики Контакты

Соцучреждения Ленобласти учатся «бережливости»

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко провел заседание рабочей группы по «Производительности труда» комиссии Государственного Совета Российской Федерации по направлению «Эффективная и конкурентная экономика» и поделился с коллегами результатами и планами по внедрению инструментов бережливости в ленинградской медицине, образовании и соцобслуживании. С апреля 2025 года к обучению бережливым практикам приступили команды 65 областных учреждений социальной сферы.

Рубрики:  Общество

 «С апреля к обучению бережливым практикам приступили команды 65 областных учреждений социальной сферы. Результат обучения должны получить жители: доступная и простая запись в поликлинику; внимательные, заинтересованные и освобожденные от бумажной работы врачи, учителя и социальные работники. Результат для бюджета — снижение затрат.Не ждём разработки единой федеральной программы, работаем на опережение — так реальные изменения быстрее почувствуют ленинградцы. Президент России Владимир Путин поставил цель:100% охват учреждений соцсферы всей страны бережливыми инструментами. Провел заседание рабочей группы Госсовета по «Производительности труда» и предложил Минэку РФ включить в образовательный курс для региональных команд лучшие практики, которые уже зарекомендовали себя в Ленобласти и достигают результата», – отметил глава региона. 