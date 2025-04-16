Соцучреждения Ленобласти учатся «бережливости»
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко провел заседание рабочей группы по «Производительности труда» комиссии Государственного Совета Российской Федерации по направлению «Эффективная и конкурентная экономика» и поделился с коллегами результатами и планами по внедрению инструментов бережливости в ленинградской медицине, образовании и соцобслуживании. С апреля 2025 года к обучению бережливым практикам приступили команды 65 областных учреждений социальной сферы.
«С апреля к обучению бережливым практикам приступили команды 65 областных учреждений социальной сферы. Результат обучения должны получить жители: доступная и простая запись в поликлинику; внимательные, заинтересованные и освобожденные от бумажной работы врачи, учителя и социальные работники. Результат для бюджета — снижение затрат.Не ждём разработки единой федеральной программы, работаем на опережение — так реальные изменения быстрее почувствуют ленинградцы. Президент России Владимир Путин поставил цель:100% охват учреждений соцсферы всей страны бережливыми инструментами. Провел заседание рабочей группы Госсовета по «Производительности труда» и предложил Минэку РФ включить в образовательный курс для региональных команд лучшие практики, которые уже зарекомендовали себя в Ленобласти и достигают результата», – отметил глава региона.