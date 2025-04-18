Ленобласть готовится к Аграрной неделе

«На каждый день готовим вкусную и полезную программу для всех возрастов. На празднике не только дадут попробовать областные гастробренды, но и проведут мастер-классы по аграрным профессиям для детей. На выставке сельхозтехники областные аграрии смогут получить субсидию на ее приобретение, а будущие фермеры узнают, как начать свое дело в области с помощью агростартапа и программы «Ленинградский гектар. Планируйте и приходите попробовать Ленобласть на вкус!» — рассказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Аграрная неделя пройдет с 4 по 10 августа в Буграх. Среди мероприятий — День поля, плодово-ягодный форум и международный фестиваль мясного животноводства. Предварительную программу губернатор Ленинградской области уже обсудил с руководителем Росагролизинга Павлом Косовым.