Почта России выпустила коллекцию открыток к 80-летию Великой Победы

Воспользоваться возможностью можно на официальном сайте или в мобильном приложении компании. Созданное в электронном формате поздравление Почта России преобразует в бумажное послание и доставит адресату в почтовый ящик. Чтобы отправить открытку бесплатно, необходимо зарегистрироваться на официальном сайте Почты России либо в её мобильном приложении и ввести промо-код POST1945 при оформлении заказа. Праздничные открытки Почта доставит как по территории России, так и зарубежным адресатам.

Также, напомним, что поздравить ветеранов войны и одиноких пожилых можно подарив подписку на печатные издания на страницах проекта Дерево добра.