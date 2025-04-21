Ветерану СВО из Ломоносовского района передали карбоновую кресло-коляску для активной жизни

«Это действительно передовое техническое средство реабилитации. Коляска лёгкая, прочная и идеально сбалансированная. Чтобы объяснить разницу, приведу пример из велосипедного спорта. Можно ездить на обычном недорогом стальном велосипеде, к которому у вас не будет нареканий, пока не возникнет необходимость поднять его по ступенькам или съехать с поребрика, с риском погнуть колесо. А можно приобрести дорогой качественный велосипед, на котором вы сможете преодолевать любые расстояния и препятствия. Несомненно, эта коляска значительно упростит жизнь Руслана, сделав её более активной», — рассказывает руководитель филиала фонда Сергей Галяев.

Сам Руслан принимает участие в общественных и патриотических мероприятиях, помогает волонтерам с гуманитарной помощью. Новая коляска, без сомнений, поможет ему делать всё это с дополнительным комфортом.

Обеспечение техническими средствами реабилитации, не входящими в федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, проходит за счёт средств фонда «Защитники Отечества».

Фонд помогает получить протезы и кресло-коляски для занятий спортом, кресло коляски с дополнительными функциям, тренажеры для реабилитации и устройства для инвалидов по зрению и слуху.