Более 4 млн рублей отдали гатчинцы мошенникам

18 апреля в Сиверский отдел полиции обратилась 79-летняя местная жительница. В ходе переписки в мессенджере «Телеграм» кто-то ввел ее в заблуждение, и дама перевела на счета мошенников через банкомат с помощью приложения Mir Pay …1,5 млн рублей. Деньги утекли в неизвестном направлении.

Думаете, так делают только люди «в возрасте»? В тот же день в Коммунарский отдел полиции поступило заявление от 26-летнего мужчины, которого мошенники обманули тем же самым способом, только по телефону. В ходе разговора ему так навешали лапши, что молодой человек перевел с помощью банкомата более 1 млн рублей на номера счетов неустановленного лица, после чего это лицо получило реальную возможность распоряжаться его деньгами по своему усмотрению.

По фактам мошенничеств в особо крупном размере возбуждены уголовные дела.

Аналогичным образом еще несколько жителей Гатчинского округа отправили деньги мошенникам. В числе потерпевших – люди разного возраста, от 25 лет и старше. Суммы ущерба варьируются от 200 тысяч до 780 тысяч рублей, а в общей сложности граждане «по мелочи» профинансировали преступников еще на сумму свыше 1,5 млн. Возбуждены уголовные дела по статье 159 УК РФ.