День открытых дверей в Новосветовской детской школе искусств

Школа искусств приветливо распахнула свои двери для юных любителей музыки, живописи и хореографии.

День открытых дверей – это прекрасная возможность для будущих учеников и их родителей познакомиться с жизнью школы изнутри: с ее традициями и устоями, которые помогают ученикам проявлять свои интересы и таланты. Гости школы смогли познакомиться с образовательными программами и увидеть, каких успехов достигают учащиеся во всех направлениях.

Уже с первых минут всё для ребят было новым и интересным: вступительная беседа, концерт, где были показаны вокальные, инструментальные и хореографические номера. Юных артистов встречали и провожали аплодисментами, слушали и смотрели выступления, затаив дыхание. В такой теплой и дружеской атмосфере учащиеся выходили на сцену с еще большим воодушевлением.

После концерта для детей была организованна экскурсия по школе.

Ребят познакомили с музыкальными инструментами – такими, как аккордеон, баян, скрипка, фортепиано, а также с искусством хореографии, рисования и декоративно-прикладного творчества.

Маленькие гости приобщились к танцевальному мастерству, а в классе ИЗО были впечатлены развешенными на стенах работами обучающихся и возможностью подержать в руках профессиональные кисти и краски.

День открытых дверей получился интересным и познавательным. Воспитанники детских садов ушли из школы полные впечатлений и эмоций. Дети получили огромное удовольствие от выступления учеников, а родители убедились, что в нашей школе каждый найдет занятие по вкусу.

Но мы провожали гостей ненадолго, ведь с середины апреля уже начался прием документов на обучение в следующем году.

Приглашаем учиться в Новосветовскую школу искусств!

Евгения Юрьевна Смирнова, преподаватель теории и музыки