День открытых дверей в Новосветовской детской школе искусств
В Новосветовской детской школе искусств 21 апреля прошел День открытых дверей. Гостями школы стали воспитанники детских садов поселка Новый Свет Гатчинского округа.
Школа искусств приветливо распахнула свои двери для юных любителей музыки, живописи и хореографии.
День открытых дверей – это прекрасная возможность для будущих учеников и их родителей познакомиться с жизнью школы изнутри: с ее традициями и устоями, которые помогают ученикам проявлять свои интересы и таланты. Гости школы смогли познакомиться с образовательными программами и увидеть, каких успехов достигают учащиеся во всех направлениях.
Уже с первых минут всё для ребят было новым и интересным: вступительная беседа, концерт, где были показаны вокальные, инструментальные и хореографические номера. Юных артистов встречали и провожали аплодисментами, слушали и смотрели выступления, затаив дыхание. В такой теплой и дружеской атмосфере учащиеся выходили на сцену с еще большим воодушевлением.
После концерта для детей была организованна экскурсия по школе.
Ребят познакомили с музыкальными инструментами – такими, как аккордеон, баян, скрипка, фортепиано, а также с искусством хореографии, рисования и декоративно-прикладного творчества.
Маленькие гости приобщились к танцевальному мастерству, а в классе ИЗО были впечатлены развешенными на стенах работами обучающихся и возможностью подержать в руках профессиональные кисти и краски.
День открытых дверей получился интересным и познавательным. Воспитанники детских садов ушли из школы полные впечатлений и эмоций. Дети получили огромное удовольствие от выступления учеников, а родители убедились, что в нашей школе каждый найдет занятие по вкусу.
Но мы провожали гостей ненадолго, ведь с середины апреля уже начался прием документов на обучение в следующем году.
Приглашаем учиться в Новосветовскую школу искусств!
Евгения Юрьевна Смирнова, преподаватель теории и музыки