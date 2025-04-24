Купил дом в Гатчине – и забыл?

Как пояснил заместитель главы администрации Гатчинского округа Илья Носков, этот дом – в частной собственности. Люди купили его около 15 лет назад, и дальше никаких действий не предпринимают. Дом действительно пустой, его даже не сдают в аренду.

Администрация неоднократно выходила на собственников, но конструктивного взаимодействия не получилось. Со стороны закона они ничего не нарушают. У налоговой инспекции тоже вопросов нет.

- При подготовке к 90-летию Ленинградской области была попытка убедить собственников в необходимости покрасить фасад. Но они исчезли. На горизонте 100-летие Ленинградской области. Не исключаю, что в итоге нам предстоит в очередной раз изыскать возможность покрасить фасад, - сказал Илья Носков.