Купил дом в Гатчине – и забыл?
Уже много лет в Гатчине на проспекте 25 Октября пустует разрисованный вандалами двухэтажный дом №29. Центр города, отличное место – почему он бесхозный?
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Как пояснил заместитель главы администрации Гатчинского округа Илья Носков, этот дом – в частной собственности. Люди купили его около 15 лет назад, и дальше никаких действий не предпринимают. Дом действительно пустой, его даже не сдают в аренду.
Администрация неоднократно выходила на собственников, но конструктивного взаимодействия не получилось. Со стороны закона они ничего не нарушают. У налоговой инспекции тоже вопросов нет.
- При подготовке к 90-летию Ленинградской области была попытка убедить собственников в необходимости покрасить фасад. Но они исчезли. На горизонте 100-летие Ленинградской области. Не исключаю, что в итоге нам предстоит в очередной раз изыскать возможность покрасить фасад, - сказал Илья Носков.
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