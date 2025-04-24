В Гатчине прошла Курчатовская конференция школьников

В конференции приняли участие обучающиеся 7 и 8 классов Гатчинской школы №2, Гатчинской гимназии им. К.Д. Ушинского и Гатчинской школы №9» - победители и призеры школьного этапа.

В состав жюри вошли представители НИЦ «Курчатовский институт» - ПИЯФ и учителя физики и биологии школ Гатчинского муниципального округа.

На защиту были представлены проекты по направлениям: «Робототехника. Разработка программы для роботов различного назначения»; «Экология и природопользование, фотобиореакторы (проектирование, разработка модели)»; «Влияние биотических и абиотических факторов на рост и развитие растений» и «Микроскопия и биотехнологии».

Многие ребята – восьмиклассники в прошлом году уже участвовали в Курчатовской конференции и знают, какие высокие требования предъявляет «Курчатовский институт» к разработке и защите проектов. Для семиклассников же это первый опыт представления своей научной работы. Они, конечно, волновались, но выступили очень достойно, постарались ответить на все вопросы компетентного, строгого и справедливого жюри.

Победителями стали:

- Максим Заболотский, ученик Гатчинской гимназии им. К.Д. Ушинского («Создание паукообразного робота»),

- Дарья Катаева, ученица Гатчинской школы №2» («Определение качества атмосферного воздуха методом биоиндикации и рентгенофлуорисцентного анализа в условиях антропогенной среды г. Гатчины»),

- Серафима Есечкина, ученица Гатчинской гимназии им. К.Д. Ушинского» («Видиофикация симбиотических грибов черники»).

Ребята представили очень достойные проекты, показали алгоритм работы и ее результаты, наметили перспективы развития.

«Это уже почти готовая диссертация!» - слушая доклад Серафимы Есечкиной, пошутил председатель жюри, кандидат физико-математических наук, профессор, ученый секретарь НИЦ «Курчатовсикй институт» - ПИЯФ С.И. Воробьев.

Остальные члены регионального жюри выразили надежду, что победители достойно представят Ленинградскую область на заключительном этапе – Межрегиональной научно-практической конференции школьников в рамках проекта «Курчатовские классы», которая будет проходить с 30 мая по 1 июня в Москве.

Призерами регионального этапа Курчатовской конференции в Ленинградской области стали:

Максим Гриценко (8 класс, Гатчинская гимназия им. К.Д. Ушинского),

Хадижа Бадаева, Виктория Зубова (8 класс, Гатчинская школа №2),

Артем Платонов и Фёдор Шапиров (7 класс, Гатчинская школа №2),

Святослав Астахов (7 класс, Гатчинская школа №9).

Ребята защищали самые разные проекты по направлениям, связанным с робототехникой, экологией и природопользованием.

Быть в таком юном возрасте причастным к науке очень трудно, но как интересно! Изучать предметы естественнонаучного профиля, пытаться понять современные технологии в медицине, генетике, охране окружающей среды, робототехнике, самостоятельно проводить эксперименты, анализировать результаты и делать выводы – все это первые шаги в науке. Впереди у участников конференции еще много побед, могут быть и поражения, но самое главное – не сдаваться, работать, идти вперед, не бояться ставить перед собой самые трудные цели и стремиться к их достижению.

Е.В. Каймакова,

старший методист Гатчинского методического центра