Ленинградская область — за сохранение исторической правды

«Это страшная история, но её надо знать. Когда несколько лет назад Сергей Нарышкин и Владимир Мединский, руководители исторического и военного исторического общества, по поручению президента России выбирали место для памятника жертвам геноцида советскому народу, я рассказал им историю, которую мало кто знал — о детском лагере, детском доме в Вырице, где фашисты выкачивали у детей кровь. Эта история поразила взрослых, и на нашей территории появился памятник геноциду народа, который президент открыл к 80-летию снятия блокады, и сейчас — фильм. Для нас нет границ в борьбе с фашизмом. А самое страшное, что про фашизм пытаются забыть и воспитывать подрастающее поколение с другим пониманием истории. Этот фильм очень страшный, но его надо смотреть, потому что это правда. А мы за правду, какая бы страшная она ни была, потому что сила в правде», — рассказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко перед премьерой фильма.

Фильм «Группа крови» создан в рамках проекта «Без срока давности» и приурочен к 80-летию Победы.

На предпремьерный показ в Доме кино собрались юные и взрослые актёры, съёмочная группа, друзья проекта, представители полпредства президента РФ в Северо-Западном федеральном округе, прокуратуры Ленинградской области, культурная общественность региона.

Фильм режиссёра Максима Бриуса «Группа крови», который выходит в широкий прокат в этот четверг, основан на реальных событиях 1941–1943 годов, когда нацисты создали в Вырице лагерь, где содержались дети. Их заставляли работать и становиться донорами крови для раненых немецких солдат.