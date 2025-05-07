Не хочешь платить алименты? 5 месяцев исправительных работ

В апреле 2023 года мировой судья обязал гражданина Н. выплачивать на содержание несовершеннолетнего сына алименты в размере четверти всех видов заработка и иного дохода ежемесячно, начиная с марта 2023 года и до совершеннолетия мальчика. Однако гражданин Н. не внял, и 1 июня 2023 года судебный пристав-исполнитель возбудил исполнительное производство о взыскании алиментов с нерадивого папаши.

Прошел год, но денег так никто и не увидел. В июле 2024 года постановлением мирового судьи гражданин Н. был признан виновным в совершении административного правонарушения по части 1 статьи 5.35.1 КоАП РФ: неуплата средств на содержание несовершеннолетнего ребенка. Виновному назначили наказание в виде обязательных работ на срок 50 часов. Обязательные работы гражданин Н. отбыл в полном объеме к сентябрю прошлого года.

Но, будучи подвергнутым административному наказанию, в нарушение требований Конституции РФ и Семейного кодекса РФ, достоверно зная о возложенной на него судом обязанности уплачивать алименты, а также о возбуждении в отношении него исполнительного производства, действуя умышленно, нарушая права ребенка, никаких выплат на содержание своего сына гражданин Н. не производил. К ноябрю 2024 года общая задолженность превысила 325 тысяч рублей.

В отношении алиментщика возбудили уголовное дело. В судебном заседании гражданин Н. свою вину в совершении преступления признал в полном объеме. Оценив все имеющиеся в деле доказательства, Гатчинский городской суд квалифицировал действия подсудимого по части 1 статьи 157 УК РФ как неуплату родителем без уважительных причин в нарушение решения суда средств на содержание несовершеннолетнего ребенка, совершенную неоднократно.

При назначении вида и размера наказания суд учел все обстоятельства и назначил наказание в виде исправительных работ на срок пять месяцев с удержанием в доход государства 5% заработной платы осужденного.