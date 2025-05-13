«Поклонимся великим тем годам»

Напомним, мемориал в память о мирных жителях, погибших в годы Великой Отечественной войны, был торжественно открыт Президентом России Владимиром Путиным 27 января 2024 года, в день 80-летия полного снятия блокады Ленинграда. Этот уникальный монумент практически сразу стал местом притяжения для всех, кому дорога память о войне. Вот уже больше года к памятнику не прекращается поток туристов из разных регионов страны.

Особенно многолюдно было в Зайцево в день 80-летия Великой Победы. С самого утра к мемориалу стекались сотни людей, чтобы почтить память невинных жертв войны. Приезжали целыми семьями - на машинах, на автобусах.

В торжественной церемонии возложения цветов к Вечному огню принял участие губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. К нему присоединились члены правительства Ленинградской области, представители муниципальных властей, ветераны, участники СВО.

«От лица ленинградцев хочу низко поклониться ветеранам, блокадникам, труженикам тыла, малолетним узникам, детям войны — всему поколению победителей, - поздравил собравшихся Александр Дрозденко. - Дорогие ветераны! Ваша вера в справедливость и сила духа помогли огромной стране выстоять и победить. Желаю вам здоровья, долголетия и благополучия. В этот день мы вспоминаем всех, кто отдал жизнь за Родину, скорбим обо всех наших соотечественниках, погибших в годы Великой Отечественной войны. Вечная память павшим! И вечная слава защитникам Отечества! С Днем Победы!»

Ближе к вечеру на территории мемориального комплекса состоялся музыкально-поэтический марафон «Мы вашей памяти будем достойны», организованный Парковым агентством Ленинградской области. Во имя невинных людей, чьи судьбы навсегда забрала война, в память о миллионах загубленных душ матерей, жен, детей, стариков, всех, кто оказался на оккупированных гитлеровскими войсками территориях и в фашистских лагерях смерти, здесь звучали пронзительные музыкальные композиции и стихи.

Участие в концерте приняли исполнители и творческие коллективы из Гатчины. Среди них - женский академический хор «Акварель», которым руководит Ирина Городилова, художественный руководитель международного конкурса русского романса «Гатчинская Романсиада» Борис Демин, лауреаты международных конкурсов Михаил Кузнецов и Елена Тальковская.

Во время марафона у подножия монумента царила непередаваемая атмосфера бесконечной памяти и уважения к поколению победителей. В формате открытого микрофона стихи о войне читали все желающие.

Музыкально-поэтический марафон завершился минутой молчания. Ровно в 18:50, как и по всей стране, у подножия стелы матери с детьми и Вечного огня на минуту воцарилась полная тишина. Никто не забыт, ничто не забыто...

Юлия Лысанюк