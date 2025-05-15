Музей славы в детском саду № 11

На празднике по случаю открытия музея 6 мая присутствовали почетные гости: контр-адмирал флота, первый председатель Гатчинского морского собрания Иван Семенов, капитан

I ранга Валерий Переверзев, отцы детсадовцев – участники специальной военной операции: Евгений Ивков, Андрей Стрелецкий, Николай Сердюк, Андрей Журавков, врио военного комиссара Гатчины Андрей Чичканов и другие.

С небольшой концертной программой выступили юные артисты и сотрудники детского сада, а также лауреат международных конкурсов, заведующий Гатчинской филармонией Динар Байтемиров.

Директор детсада №11 Диана Суслова рассказала об истории создания музея:

- Идея родилась давно, и в этот знаменательный Год защитника Отечества и 80-летия Победы нам удалось ее воплотить. Концепции были разные: «Музей боевой славы», «Музей Победы», но мы в итоге решили создать патриотический музей, который будет прославлять нашу малую и большую Родину, и назвать его «Музей славы». Нам очень помогли родители ребят: принесли в дар вещи времен Великой Отечественной войны, большую помощь оказал командир поискового отряда «Искра» Андрей Клементьев и папа одного из наших воспитанников Дмитрий Полухин. Без них мы бы не справились, а теперь, как заметили сами поисковики, такие экспонаты, как в нашем 11-м саду, не в каждом большом музее есть.

В числе выставочных экземпляров – подлинные вещи, принадлежавшие солдатам вермахта и красноармейцам, найденные при раскопках на местах боев: каски, фляжки, пушечные гильзы, противогаз, личные вещи бойцов. Среди экспонатов, предоставленных родителями ребят и сотрудниками садика, – письма, ордена, медали, фотографии, документы и даже военная форма.

Первая выставка получила название «Помним! Гордимся!». Экспозиция будет меняться – к Дню России, к 23 Февраля, к Дню народного единства и другим праздникам. Сейчас в музее представлены три эпохи: Великая Отечественная война, советский период и современность – специальная военная операция.

Екатерина Дзюба