«Дорога к сердцу»: памяти Ивана Васильевича Кушакова

Очередная встреча в Историческом клубе была приурочена ко Дню Великой Победы. Новое издание представила ведущая Исторического клуба Алёна Тришина.

Врач, член Союза писателей России Елена Никитина живет в Санкт-Петербурге. Детство Елены Ивановны было связано с Гатчиной. Она и ее сестры - выпускницы Гатчинской школы №4. Книга Елены Никитиной «Дорога к сердцу» посвящена родителям — отцу-фронтовику и маме, пережившей блокаду. Это сборник художественных рассказов, основанных на биографии и истории семьи Кушаковых.

Вот что говорит Елена Никитина о своей книге: «Цвет обложки — красный — отражает людскую боль, ту кровь, которая была пролита за годы войны. Название книги отсылает и к военной теме, затронувшей сердца всех людей, и просто к человеческой. В книге рассказывается о военной авиации, где служил мой отец. Немного есть и про медицину — без этого я не могла как врач-психотерапевт».

У отца Елены Никитиной, Ивана Васильевича Кушакова, очень интересная биография. Иван Васильевич родился в 1919 году в Сибири, в деревне Никитинка под Омском. Его родители приехали осваивать Сибирь и поселились там навсегда.

- В семье было одиннадцать детей, и, может быть, поэтому у папы сформировалось ощущение надежности, важности взаимодействия и дружбы, которое прошло через всю его жизнь, - рассказывает Елена Ивановна. - Он везде чувствовал себя членом большой семьи — в училище, в армии, на службе, в своей личной жизни.

Иван Васильевич очень любил книги, особенно русскую классику, поэтому после школы поступил в библиотечный техникум в Омске.

- Учеба уже подходила к концу, и папа думал, что вот-вот начнется настоящая интересная жизнь, - говорит Елена Никитина. - В 1939 году Ивана Васильевича призвали в Красную армию, направив в Иркутскую военную школу авиационных механиков. Когда началась Великая Отечественная война, Иван Кушаков вместе со своими товарищами - летчиками и авиационными техниками - прибыл в 218-й штурмовой авиационный полк. 30 августа 1941 года они уже были на передовой с двадцатью самолетами ИЛ-2.

В книге описаны удивительные случаи, которые происходили с авиаторами на войне. Лозунгом в те времена слова: «Сам погибай, а товарища выручай». Недаром эпиграфом к книге послужили слова из стихотворения А. Твардовского «Высшая честь»:

«...У летчиков наших такая порука,

Такое заветное правило есть:

Врага уничтожить ― большая заслуга,

Но друга спасти – это высшая честь».

Как рассказала Алёна Тришина, сведения об участнике Великой Отечественной войны Иване Васильевиче Кушакове можно найти в книге «Они защищали Родину» (Ленинградская область, Гатчина). Из нее можно узнать, что Иван Васильевич воевал на Западном и Втором Белорусском фронтах. Его жена, Нина Павловна Кушакова, родилась в 1927 году. Награждена медалью «За оборону Ленинграда».

Войну Иван Кушаков закончил в звании подполковника, имел фронтовые награды. После войны работал заведующим библиотекой в Военно-воздушной академии им. Жуковского. У него были замечательные творческие способности. Он отлично рисовал и создал ряд портретов своих боевых товарищей и других героев Великой Отечественной войны. В семье хранится брошюра, посвященная художественной выставке работ служащих Военно-воздушных сил, прошедшей в Москве в 1949 году. На выставке были и работы Ивана Кушакова. Он писал большие работы, портреты. К сожалению, его картины были утрачены во время пожара на даче, но в семье сохранились их фотографии, которые вошли в книгу.

После войны семья Кушаковых переселилась в Гатчину. Иван Кушаков преподавал историю, рисование, черчение в Гатчинских школах №36 и № 4, читал лекции в ДОСААФ. Он скончался в 1991 году, но память о нем жива в сердцах его родных, детей и внуков. Теперь есть замечательная книга о нем и его семье, а значит, память о нем нашла дорогу в сердца и многих других людей.

Юлия Лысанюк