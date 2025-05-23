Мультфильмы побеждают коррупцию

Конкурс в этом году проводился уже в восьмой раз. Организаторы – Комитет общего профессионального образования и Управление профилактики коррупционных и иных правонарушений администрации губернатора и правительства Ленинградской области.

Число участников ежегодно растет. Так в 2022-2023 году приняло участие 424 школьника, а в этом году уже 932 человека. На конкурс было представлено 206 видеороликов.

Абсолютным победителем стал коллектив обучающихся МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» Тихвинского района. Они подготовили мультфильм «Колобок против коррупции».

Победителями конкурса стали ученики Алеховщинской школы Лодейнопольского района с работой по тематическому направлению «Способы противодействия коррупции глазами детей и молодежи», представленной в номинации «Журналистское расследование»; Сосновского центра образования Приозерского района с работой по тематическому направлению «Коррупция как проблема нравственного выбора», представленной в номинации «Обозрение».

Также были подведены итоги конкурса «Школа – территория антикоррупционного просвещения» для педагогов. По итогам работы конкурсной комиссии победителем признана работа педагогов Кингисеппской школы № 3.

Победителей и лауреатов конкурса наградили дипломами губернатора Ленинградской области, а также вручили ценные подарки.