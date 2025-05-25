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Где отключат свет в Гатчинском районе 26 мая

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 26 мая 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

26.05.2025 с 08:00 до 18:00

Вырицкое ТУ:

п. Новинка,

д. Новинка,

д Ракитино,

Массив Новинка.

 

26.05.2025 с 10:00 до 17:00

Пудостьское ТУ

П. Терволово.     

 

26.05.2025 с 10:00 до 18:00

Веревское ТУ:

д. Зайцево.