Где отключат свет в Гатчинском районе 26 мая
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 26 мая 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
26.05.2025 с 08:00 до 18:00
Вырицкое ТУ:
п. Новинка,
д. Новинка,
д Ракитино,
Массив Новинка.
26.05.2025 с 10:00 до 17:00
Пудостьское ТУ
П. Терволово.
26.05.2025 с 10:00 до 18:00
Веревское ТУ:
д. Зайцево.
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